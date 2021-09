JUST NU: De misstänkta för mordet vid Vasa handelsplats har släppts på fri fot

De tre personer som greps i tisdags och suttit anhållna, misstänkta för anstiftan till mordet på 39-åringen som skedde vid Vasa handelsplats den 24 maj, har släppts. Detta bekräftar polisen själva.

– Misstankarna kvarstår för de som suttit anhållna, säger Per Fahlström, presstalesperson hos polisen.

Finns det risk att de misstänkta flyr landet?

– Det finns regler för häktningsskäl, skulle det finnas en risk för att man flyr landet så är det i sig en grund för häktning. Det gäller även för brott som inte är så pass allvarliga som det här är. Bedömningen är att det inte finns någon risk, svarar Per Fahlström.

Polisen fortsätter sin mordutredning under samma rubricering som tidigare och rubriceringen för misstanken är densamma. Per Fahlström berättar att polisen planerar att under eftermiddagen gå ut med en efterlysning kring brottet.

– Anstiftan till mord innebär att man har planerat att få någon annan att utföra mordet.

Hur jobbar man vidare i utredningen nu?

– Generellt sett så innebär en sådan här utredning att man går igenom teknisk bevisning från platsen, man går igenom kameror eller telefonlistor. Det finns massor av utredningsuppgifter att göra. Men vad man exakt fokuserar på nu vet jag inte, svarar Per Fahlström och tillägger:

– Det kanske är så att det här tas upp i TV-programmet Efterlyst, för att samla in iakttagelser.