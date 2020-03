JUST NU: Buss 749 mellan Södertälje och Liljeholmen kan sättas in igen: ”Dialog med SL under dagen”

På måndagen tog SL ett beslut om att dra in bussturerna samtidigt som tunnelbane- och pendeltågstrafiken fortsätter som vanligt. Det har gjort att många i länet har upplevt kaos med fullpackade bussar. Det verkar som att läget var värst i Södertälje på måndagen men att det även har varit stökigt under tisdagen.

– SL har tagit ett beslut om att skapa en uthållig plan som möter den efterfrågan och det minskade resandet som finns men också för att skapa en uthållighet utifrån en situation där fler bussförare och fler i samhället förväntas kunna vara sjuka så att man blir robust och orkar upprätthålla trafiken på ett bra sätt. Om vi tittar på Södertälje så har vi levererat i det närmaste hundra procent av vår trafik under hela den här komplexa situationen som har varit. Det är ett hästjobb som alla medarbetare har gjort, säger David Erixon, kommunikationschef på Nobina.

Okej, men om vi tittar på hur det har sett ut under måndagen och tisdagen efter att SL tog det här beslutet om att minska bussturerna?

– Man har tagit fram den här reducerade planen och man ska inte sticka under stolen med att det är en svår uppgift, ingen hade fullständig statistik över hur resandet kommer att se ut och hur behoven var. Det fanns en beredskap för att kunna göra justeringar och förändringar beroende på hur trafiken ser ut. Vi anpassar oss så bra som möjligt. Vi lärde oss i går att det var en stor efterfrågan på linje 748, då satte vi in extraturer under dagen så i dag har det gått extratrafik på linje 748 under hela dagen. Det är den linje egentligen som berör Södertälje som det har varit lite utmanande på, säger David Erixon och fortsätter:

– Nu har vi dessutom en dialog med SL under dagen om en plan för att kunna återinsätta linje 749 också som vi tror kommer att kunna avlasta systemet ytterligare. Förhoppningsvis kan vi komma ut med ett klart besked där också.

Samtidigt som SL menar att många bussförare är hemma från jobbet ser det ut som att det finns friska timanställda förare som inte har jobb just nu.

– De har sagt att från och med i dag blir det ungefär samma trafik på vardagar som söndagar. De säger att det beror på antalet passagerare minskar kraftigt. Men samtidigt så har jag haft kollegor som jobbade i dag ringde på morgonen och sa klockan 06.30 så var bussarna fullpackade. Jag undrar hur de tänker egentligen? I stället för 80 personer i bussen så är det 150 stycken, sa en timanställd förare på Nobina till LT på måndagen.

Föraren, som bor i Södertälje, och säger att han finns tillgänglig direkt, har fått besked om att det inte finns något jobb för honom under veckans tre första dagar till att börja med.

– Jag är hemma och har inget jobb i dag, i morgon och på onsdag och det kanske inte blir någonting de närmaste veckorna. Fram till i dag fanns det hur mycket jobb som helst. Jag har jobbat nästan varje dag. De kanske vill spara pengar, sa han till LT på måndagen.

David Erixon, hur ser du att på det en finns en frisk förare som inte har jobb samtidigt som SL menar att många förare är hemma sjuka?

– Det kommer att vara en prioritet att vi jobbar med de fastanställda för att skapa en jämn och bra belastning. Samtidigt som våra timanställda är extremt viktiga för att kunna komplettera vid arbetstoppar och kunna få en jämn belastning. Men varför en enskild person inte kör just nu är svårt för mig att spekulera i.

SL säger att man har ett förartapp på mellan 25 och 40 procent.

– Vi kör i detta nu så mycket trafik vi bara kan och orkar. Men som man också har sagt, vi har ett personaltapp på mellan 25 och 40 procent, vi har inte tillräckligt med busschaufförer, många är kanske sjuka hemma eller vårdar barn. Vi ska försöka att skruva på trafiken, det vill säga att vi sätter in ytterligare avgångar om det går. Vi har en dialog om detta med våra entreprenörer. Om det går så får vi återkomma om det, säger Aleksander Krajisnik, presskommunikatör på SL.

Handlar detta om att SL vill spara pengar?

– Så här är det, tunnelbanan och pendeltågen går precis som vanligt. Att det skulle handla om att spara pengar, det är fel. Är det någon gång som kollektivtrafiken behövs så är det nu. Vi kör så mycket trafik som bara vi kan utifrån de förutsättningar som vi har.

Men det är inga tunnelbaneförare eller pendeltågsförare som är hemma?

– Det finns förare i både tunnelbanan och pendeltågen som är hemma. Men i detta nu så det påverkar det inte trafiken. Pendeltågen och tunnelbanan rullar på som vanligt även om vi även där har ett tapp av förare.

150 personer på bussarna i stället för 80, är det rimligt?

– Att vi kör med reducerad trafik på bussidan gör vi inte för att jävlas med folk, det måste vi göra för att vi inte har tillräckligt många förare. Först och främst, är man frisk så kan man absolut resa med oss, är man sjuk så ska man stanna hemma, det är det första. Det andra är att har man möjlighet att jobba hemifrån då kan man göra det. Om man har möjlighet att invänta nästa buss så kan man göra det.

Vi har uppgifter på att sjukvårdspersonal på Södertälje sjukhus hade problem att ta sig till jobbet på måndagen?

– Det är väldigt många som berörs av reduceringen i busstrafiken, jag får väl någonting hoppas att de förstår att det är en väldigt speciell och mycket ansträngd situation. Det gäller oss men det gäller också många andra delar av Sverige. Vi gör vad vi kan och hoppas på tålamod och förståelse.