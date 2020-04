JUST NU: Bil har kört in i räcket på E20 vid Saltskog

Kartan anger ungefärlig position.

Larmet om olyckan kom in till SOS Alarm strax efter klockan 03 under natten mot torsdag och räddningspersonal skickades till platsen. En bil ska ha kört in i vägräcket och det är ännu oklart om någon person har skadats.

Enligt uppgifter i larmsamtalet har olyckan inträffat i höjd med Saltskog i riktning mot Södertälje hamn. Framkomligheten påverkas för andra trafikanter mellan Trafikplats Vasa och Trafikplats Saltskog, prognosen är att det gäller till klockan 04.

