JUST NU: 22-åring misstänks för mord på anhörig i Järna

22-åringen, som är skriven i Södertälje, ska ha bragt kvinnan om livet med ett stickvapen, vilket LT tidigare rapporterat om.

Polisen fick under torsdagskvällen via SOS Alarm in samtal om att mannen var hotfull och bar med sig ett stickvapen.

Klockan 20:48 greps han i Järna. Kvinnan avled av skadorna.

Enligt polisen har mannen och kvinnan ”någon form av relation med varandra”. På adressen där mordet ägde rum finns nära anhöriga släktingar till mannen.

Det är polisens enhet för brott i nära relation, som utreder ärendet.