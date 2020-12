Jovicic cashar in mest av landets brottmålsadvokater – så många miljoner tjänade han i år

Det är tidningen Dagens juridik som varje år listar ersättningsnivåerna för landets brottmålsadvokater.

För perioden december 2019 till december 2020, är det tre advokater som toppar med över tio miljoner kronor i ersättning. De har fakturerat staten mer än dubbelt så mycket som den som ligger på plats 20 på listan, skriver Dagens juridik.

Och allra högst upp står Södertäljebördige advokaten Slobodan Jovicic.

Han drog in 10,8 miljoner kronor.

Jovicic blev känd för en bredare allmänhet när han försvarade den amerikanske rapartisten Asap Rocky förra året, men har förekommit i flera stora rättsfall.

Allrahärvan och Casinomålet var kassakor

– Att jag toppar listan år år beror på att jag suttit med i två stora ärenden, Allrahärvan och Casinomålet i Uppsala, där ersättningen faller ut i år. Målen har pågått under flera månader och ersättningen utbetalas först efteråt. Det gör att jag knappast kommer att få så här mycket pengar nästa år, säger Slobodan Jovicic.

Två på listan är Henrik Olsson Lilja, som drog in 10,2 miljoner. Det var han som utsattes för ett mordförsök utanför sin bostad på Norrmälarstrand förra året.

Trea på listan är Sargon De Basso, med en kontorsfilial i Södertälje. Han fakturerade staten 10 miljoner under perioden.

Förra året hamnade ha fyra på listan, under 2018 och hela 2019 fram till och med oktober månad, drog han in 13 miljoner kronor, varav cirka sju miljoner under hela 2019.

Försvarar åtalad i skottlossningen på Orrstigen

Senast har Jovicic försvarat en av männen som var involverad i skottlossningen vid Ica Orren i maj, Jovicic menar att hans klient lurades i en dödsfälla organiserad av bland annat två nätverksledare.

Siffrorna på listan inkluderar så kallad substitution, alltså när den förordnade advokaten är upptagen med andra mål och någon annan får gå in i hans ställe. Det är fortfarande den förordnade advokaten som får ersättningen, men fler på advokatfirman får del av dem. Jovicic är delägare av Advokatfirman Salomonsson & Jovicic AB.

Läs även: Advokat Jovicic från Södertälje drar in miljonbelopp som offentlig försvarare: ”Väldigt många begär mig”