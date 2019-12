Jesper Hagel: Julen fixar sig inte själv – det är oftast en kvinna som gör det

Två dagar kvar till julafton och för många är det som mest hektiskt just nu. Julmat ska fixas, paket slås in och så städning förstås. Släkten kan ju inte se tandkrämsfläckarna på badrumsspegeln. I de flesta hushåll är det en kvinna som bär ansvaret för majoriteten av de här sysslorna under julen (och troligtvis i vanliga fall med).

En enkätundersökning av Novus från i fjol visar att det i tre av fyra fall är just kvinnor som är projektledare över julen i hemmet, ett faktum som även männen i undersökningen håller med om. Manne Forssberg, en av personerna bakom Pappapodden, har beskrivit december som ”ett enda utdraget 50-talslajv.”

På riktigt. Varför fortsätter det så här år efter år?

Jag minns själv mina barndoms jular. Bjällerklang på radion, doften av julmat på spisen och en ståtlig gran med paket under. Och så mamma i det lilla köket, som stod med kastruller upp över öronen. På julaftonsmorgonen, efter vi hade kollat i julstrumpan om det fanns något paket, tog mamma på sig förklädet och gick raka vägen in till köket. Samma sak varje år. Där stod hon sedan tills maten var serverad.

Nej, en magisk jul är inget som kommer varje år som på beställning. Någon måste stå där och fixa så allt blir sådär mysigt och bra.

När jag själv fick barn för några år sedan började julen bli mer viktig igen. Det är kanske inte så konstigt. För det jag själv fick uppleva som liten vill jag också ge till mina barn.

Jag sätter upp mål om att i år ska vi baka lussebullar, pepparkakor, koka knäck och så kanske vi hinner med den där goda kolan också. Utöver det tillkommer julmat, hugga gran, städning, paket (som vi dock dragit ner på rejält) och alla andra tusentals saker som ska göras.

Men så krockar planerna med verkligen. Jag och min fru har fått lära oss att välja bort vissa saker och vara noga med hur vi delar upp sysslorna. För annars blir det ingen mysig jul, hur mycket vi än försöker. Alla planerna om härliga pepparkaksbak blir bara till tomma ord om man är stressad.

Min kollega Monika Nilsson Lysell skrev träffsäkert i en krönika om hur dagens generation med föräldrar är de första som försöker klara av vardagen utan hjälp i hemmet. Det ligger något i det.

Ibland undrar jag där jag står i köket hur min mamma klarade allt. Hur hon, som också jobbade, fick tid till att städa, laga mat, pynta och baka inför varje jul.

Det enkla svaret är att det skedde på bekostnad av henne själv. När julaftonskvällen kom var hon helt slut.

Så, ta hand om varandra nu och glöm inte att säga tack för julen – för någon har garanterat fixat den.