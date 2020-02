Jenny rensade hemmet enligt KonMarie-metoden: ”Jag tänker på ett helt annat sätt nu”

Första tanken när Södertäljepostens reporter stiger in i Jenny Agnekrans 62 kvadratmeter stora trerummare kommer genast ut verbalt:

– Det känns ju som att det är mäklarstädat här!

Lägenheten är sparsmakat inredd och välstädad. Inte en enda hög med nycklar, post, reklamutskick, tidningar och annat som lätt brukar hopa sig finns i hallen eller någon annanstans i lägenheten. Inte heller finns det en bokhylla. Jenny Agnekrans enda böcker ryms under sängbordet och i köket står en handfull kokböcker.

– Jag hade inte så många böcker innan heller men bland de jag hade så har jag rensat ut och de jag har kvar är de där, bland annat Marie Kondos bok. Och en bok som jag har sparat inte för att läsa ur utan för att den är fin att se på, säger hon.

I januari förra året bestämde hon sig för att testa på KonMarie-metoden, döpt efter den japanska städgurun Marie Kondo vars böcker och tv-program om konsten att rensa bland sina grejer har fått stort genomslag de senaste åren. Tanken är att man systematiskt går igenom sitt hem inte rum efter rum utan kategori för kategori och rensar ut allt som inte ”sparks joy”, skänker glädje.

Innan man sätter igång formulerar man en målbild med saker man hoppas kunna uppnå när man inte längre känner sig nertyngd av alla materiella saker. För Jenny Agnekrans handlade det till exempel om att hon ville lägga mindre tid på att städa och mer på träning och att umgås med familj och vänner. Men den nya metoden fann hon ett sätt som fungerar långsiktigt.

– Just detta att dela upp upp städningen och rensa kategori för kategori är varför det fungerar så bra. Annars kanske man städar låda för låda eller rum för rum. Men då blir det lätt att man egentligen bara flyttar saker från ett ställe till ett annat i hemmet. Så var det för mig. Jag har kämpat för att städa och hålla ordning. Tryckt in saker i garderoben och i redan överfulla skåp. Fyllt källarförrådet så att jag inte kunde komma in i det. Men med KonMarie blir det bra om man gör rätt och då får man aldrig några återfall.

Det första man ska ta itu med är kläderna.

– Jag lade alla kläder och skor jag hade på min säng i en stor hög och gick igenom alltihop. Höll upp plaggen framför mig och kände efter om de ”sparked joy”. Det tog några dagar att gå igenom allting, jag sov i gästrummet under den här tiden, ler hon.

Efter kläderna rensade hon alla sina papper. Brev, teckningar, bruksanvisningar och räkningar delades upp i tre kategorier: Sådant som skulle slängas, det som ska behållas en kort tid (som till exempel garantibevis och kvitton) och sådant som skulle behållas länge.

Tredje kategorin var böcker och den fjärde personliga saker som delas upp i underkategorier, till exempel glas och muggar, skålar och fat och ljusstakar och vaser. Dem betar Jenny Agnekrans av en efter en.

Flera som hon har talat med utanför KonMarie-världen tror att metoden går ut på att slänga även sådant man egentligen tycker om. Men så är det inte.

– Alla kan konmaria, även minimalister eller de som gillar böcker. Har du 300 böcker och alla sparks joy – ja då sparar du allihop! Sådana saker som betyder något för dig kan du behålla.

Tanken med KonMarie-metoden är att man rensar en gång i livet – och sedan aldrig mer. Den nya ordningen upprätthålls genom att man redan i butiken funderar på om saken man har framför sig verkligen skänker en glädje.

– Jag köper inte lika många saker längre. Och när jag handlar blir det hellre en dyr och lite finare klänning än flera billiga på rea. Det räcker inte längre med att jag ska tycka om ett plagg för att jag ska köpa det utan det måste också sitta skönt och få mig att må bra. Jag tänker på ett helt annat sätt nu och även om jag inte har slutat shoppa helt så tänker jag efter mycket mer innan jag slår till. Sprakar det mycket om något så köper jag det, säger Jenny Agnekrans.

Jenny Agnekrans

Ålder: 50.

Jobbar på: Astra Zeneca.

Familj: Två vuxna döttrar och ett barnbarn.

Intressen: Att träna, skriva bullet journal och träffa vänner. Har också instagramkontot @konmariimintrea

Jennys 4 bästa KonMaria-råd

– Läsa boken ”Konsten att städa”.

- Gå med i Facebokgruppen KonMarie Sverige för att få pepp och råd av andra som också håller på eller som kanske redan är färdiga med all utrensning. Där finns även medlemmar som är utbildade i metoden.

- Gör en målbild av hur du vill att ditt liv ska se ut efter rensningen.

- Pausa ett tag mellan de olika kategorierna när du rensar.