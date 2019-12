Jätteflopp i SSK – nu får tvillingarna chansen i AIK: "Behöver konkurrens"

Bröderna Ahlström sågs länge som några av Hockeysveriges stora talanger och gjorde sig även ett namn i SHL med AIK.

När klubben degraderades tog det flyttlasset till Södertälje SK, där de väntades bli bärande pjäser.

Men förväntningarna korades inte. När LT tidigare i veckan släppte listan över SSK:s största floppar på 2010-talet fanns båda bröderna med bland namnen.

Efter att ha lämnat SSK efter endast en säsong har det blivit spel i bland annat Norge, Italien och Frankrike de senaste åren.

Nu kan de alltså göra comeback i jumbon AIK igen – om de imponerar tillräckligt på klubben de tidigare hade stjärnstatus i på SHL-nivå.

– Vi har just nu många spelare borta på grund av skador och behöver därmed få in konkurrens i laget. Vi har därför valt att ta in tvillingarna på tryout en vecka för att få se dem i vår miljö, säger sportchefen Anders Gozzi till AIK:s hemsida.