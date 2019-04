Tonårspojke flydde knivrån och larmade polis – två ungdomar gripna: "Klockrent signalement"

Anmäl text- och faktafel

Vid 22.30-tiden mötte pojken, som är i 15-årsåldern, två för honom okända personer.

– Han möter två grabbar och blir knivrånad på sin jacka och mobiltelefon. De försöker även sno hans armbandsur, men han lyckas slita sig loss och springer därifrån, säger Thomas Sjösten.

Kort därefter lyckades pojken larma polis. Rånoffret kunde uppge signalement och sökandet efter gärningsmännen gav snart resultat. Några hundra meter från brottsplatsen, vid pendeltågsstationen, hittades de misstänkta.

– Det är ett klockrent signalement och så har de hans grejer på sig, säger Thomas Sjösten.

Duon greps under lugna former och anhölls under natten misstänkta för rån. De är 16 respektive 20 år gamla och inte hemmahörande i Järna.

Målsägaren klarade sig utan skador vid händelsen.