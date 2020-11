”Jag har aldrig haft en femårsplan” – så driver Anna, 39, sina företag

Anna Sunesson från Hölö är trädgårdsmästare och yogainstruktör – två yrken som hon fått att gå hand i hand.

– Indigo garden är en liten trädgårdsfirma som jag startade 2009. Inriktningen är hållbarhet, kvalitet och nöjda kunder. Jag är trädgårdsmästare, en tung titel, men det är så det heter, säger Anna Sunesson medan hon häller upp en kopp te åt sig och en kopp kaffe åt LT:s reporter.

Runt huset i Grävsta är det idylliskt som i en bullerby. På gården mitt emot står korna, men också en slaktbil. Idyllen får sig en törn.

Anna är utbildad på Capellagården på Öland. Hon blev klar 2009 och direkt efter utbildningen startade hon Indigo garden. Men Anna är en van företagare sedan tidigare. Hon har jobbat med ekoturism och drivit vandrarhem i kolarkojor i Skinnskatteberg.

– Egentligen bytte jag bara inriktning. Jag drev Kolarbyn tillsammans med vänner. Men jag kände att det inte var det jag skulle göra. Så jag satte mig ned och tänkte efter.

Anna hade testat att gå på universitetet där hon läste statsvetenskap och juridik, men insåg att det inte var hennes grej.

– Jag kom fram till att jag mår väldigt bra av att jobba med trädgård och då bestämde jag mig för att bli trädgårdsmästare.

Indigo gardens kunder är främst privatpersoner. Anna jobbar tillsammans med andra trädgårdsmästare, men var och en driver sin egen firma. Indigo garden drivs som enskild firma medan Yogaverksamheten drivs i ett aktiebolag, Yatra yogaresor AB.

– Jag har alltid gjort andra saker än att jobba med trädgård. Jag jobbar med yogaresor och yogautbildningar internationellt.

Under corona är dock yogaverksamheten lagd lite på is. Men normalt vistas Anna Sunesson på Bali under vintermånaderna där hon håller kurser och tar emot yogagrupper från Sverige, medan trädgårdsarbetet är fokuserat mest kring vår, sommar och höst.

– Jag är anställd i mitt eget aktiebolag, men är permitterad på 60 procent just nu och håller på att ställa om verksamheten till Sverige. Det är jättepositivt.

Att känslomässigt hänga med, att bottna i sina beslut och att ha balans i livet är avgörande när Anna driver sina företag. Livet leder henne framåt, men det har inte varit en självklar raksträcka.

– Det går bra ändå, säger Anna och skrattar. Trädgårdsarbetet har gått i vågor. I vanliga fall är jag anställd i yogaföretaget på halvtid. Trädgård får fylla ut resten. Men jag vill inte jobba heltid, utan kunna fokusera på andra saker i livet också.

Många som startar företag jobbar 24 timmar om dygnet. Men Anna är noga med att det inte ska hända.

– Som egenföretagare får jag akta mig så att mina företag inte tar över mitt privatliv. Då måste jag sätta gränser. Jag får inte jobba vid datorn efter klockan 18.00, jag måste alltid hålla minst en dag i veckan fri från trädgårdsjobb och ha minst en kontorsdag i veckan för att skriva fakturor, ringa kunder och sköta det administrativa i yogaföretaget.

Hon beskriver sig som en person som klarar att hålla många bollar i luften samtidigt. Men att ha långsiktiga planer är inte Annas sätt för att hitta en riktning. Det är snarare livet självt som får styra.

– Jag har aldrig haft en femårsplan. Ibland försöker jag ha en riktning men så märker jag att livet vill något annat. Man får se vartåt det flödar. Jag har aldrig valt det här, det har bara hänt. Men jag tycker det är kul att driva företag och projekt och jag ger alltid allt.

Trots att du låter livet styra verkar du ha en förmåga att göra kloka val?

– Ja, man får göra yoga så man lär sig lyssna på svaren i kroppen. Låter det flummigt? Yoga är ju inte bara ett av mina jobb, det är en livsstil och ett livsval. Där ingår balans och det tänker jag mycket på, även i mitt jobb som trädgårdsmästare.

– Balansen ska finnas i mig, för min hälsa, vara ekonomiskt och socialt hållbar, samt hållbar för miljön och kunderna. Det är viktigt eftersom jag jobbar med mina passioner i livet.

Några yogaresor till Bali blir det inte för tillfället, inte enbart på grund av corona, det hade Anna bestämt sig för tidigare. På trädgårdssidan är det alltid mycket att göra, oavsett corona eller inte, men just nu går trädgårdssäsongen in i vintervila.

Vad händer nu?

– Nu är det snart säsongsavslut med trädgårdsjobben. Så jag ser fram emot att visionera och planera för framtiden för en gångs skull. Nytt på gång är bland annat en parallell trädgårdsverksamhet i Danmark, då jag reser dit tio dagar varje månad på grund av kärleken. Att ha semester ska också bli skönt. I och med corona har intresset för att åka på yogaretreat i Sverige skjutit i höjden också. Jag har folk på kö!