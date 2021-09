”Jag gråter, jag måste få ut det” – ikväll avgörs Jacqlines öde i Idol

Jacqline Mossberg Mounkassa, 23 år, kom in i Idol via ”Idolraketen” efter att ha skickat in en ansökan i sista stund.

– Musik har varit en stor del i mitt liv ända sedan jag var liten, säger Jacqline Mossberg Mounkassa, som växte upp i Järna dit familjen flyttade när hon var åtta år.

Jacqlines mamma bor kvar i Järna, och i Hölö finns pappa, lillebror och hennes bonusmamma. Men ikväll sitter de alla i publiken, när höstens Idol-deltagare ska vaskas fram. För Jacqline står hoppet till att hon ikväll blir utvald av juryn att uppträda som ”wild card”.

– Om jag har tur får jag stå på scen ikväll. Det känns stressigt och nervöst just nu. Jag försöker lyssna på peppande musik och värma upp kroppen, säger Jacqline Mossberg Mounkassa.

Uppmärksamheten det ger att vara med i tv, är inte bara positiv.

– Det är mycket press och väldigt läskigt.

Hur hanterar du det?

– Jag gråter, jag måste få ut det. Och så pratar jag med vänner som säger åt mig att komma ihåg att det viktiga är att ha kul.

Men Jacqline Mossberg Mounkassa är ingen nybörjare, hon har stått mycket på scen och släppte en singel i våras.

Vad skulle det betyda för karriären, att gå vidare i Idol?

– Det skulle betyda: nya äventyr.

Hur har du tänkt när du valt den låt du är beredd att sjunga ikväll?

– Alla låtar jag väljer är låtar jag älskar och skulle vilja ha gjort själv. Men det kanske inte alltid är låtar som går hem hos tittarna.

