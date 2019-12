Izabelle Johannisson: Ny, nyare, NYkvarn

Alla har funnit sig i positionen av att vara den nya. När du var ny i fotbollsgruppen, på arbetsplatsen eller på gruppgymnastiken.

Det finns ett obehag med att vara den som bara kom in, mitt i smeten. Känslan av att linsen är fixerad på just dig. Att alla synar dig när du kommer in i lunchrummet och du måste välja plats.

Du måste ta om historien femtielva gånger. Vart du varit, vad du gillar, varför du är som du är.

Att vara ny, är ett gammalt koncept för min del. Detta för att jag är en konstant prova-på-person, har över tio jobb bakom mig och haft otaliga fritidsintressen som inte hållit i sig längre än livsspannet för en dagslända.

Men ibland byts osäkerheten från att vara ny, till spänning. Obehaget blir fjärilar i magen. Istället för att oroa sig om att hitta sin plats, blir man inbjuden att slå sig ner.

Just den känslan var konstant under min första vecka som reporter i Nykvarn. Många kanske tror att inget händer i en kommun på 11 000 personer. I förväntan av att hitta ett öde land, där saker görs på gammalt vis - blev jag motbevisad.

Det är tydligen inte bara ett namn, utan ett mantra att vara i NYkvarn.

Med bara 20 år på nacken så har mycket hänt och händer fortfarande. För när man ser till kommunens sida ska det byggas nytt i alla olika hörn, det ska tillsättas nytt i föreningar vars scheman är fyllda av aktiviteter, det ska bli nya visioner för skolor och det som är gammalt? Jamen det ska bli nytt också.

Det finns inget som är så roligt som att sätta sig i engagemangets centrum. Och engagemang finns det mycket av.

På bara några veckor har jag träffat personer som lägger ner mer än åtta timmar i veckan på att hjälpa kids hitta glädje i sporten eller rörelse. Jag har träffat kommunfullmäktige, vars sylvassa diskussioner inte blickar förbi vad som kan utveckla just Nykvarn. Däremellan finns entreprenörerna, egenföretagarna, ungdomarna, seniorerna och föräldrarna.

Ett djup och en inbjudande sfär som jag inte förväntade mig. Speciellt inte av en kommun som är hela sex år yngre än mig.

Jag trodde jag var taggad på att få rapportera från Nykvarn, innan jag tillträdde mig tjänst. Men jag hade fel. Jag är nästan lyrisk och överrumplad. Så därför skriver jag denna krönika.

Jag vill veta från er läsare. Jag utmanar er nu.

Har du tips om vad jag hittills missat? Något som verkligen behöver belysas, lyftas eller synas?

Ni vet vad ni hittar mig. På stan. På mejl. Eller på telefon. Krascha min inkorg och spamma min röstbrevlåda! För journalistik med ett öra pressat mot marken, i en kommun som är så gräsrotsnära, vinner på att ni stolta Nykvarnsbor träder fram i strålkastarljuset.