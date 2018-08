SHL-nyförvärvet tillbaka i träning – redo för SSK-debut på onsdag: "Känns hundra i kroppen"

Anmäl text- och faktafel

SSK-fansen fick inte se alla konturer av den nya upplagan av SSK:s herrlag förra veckan. Toppbacken Stefan Johansson och en kvartett nyförvärv saknades.

Men nu kan åtminstone ett av nytillskotten lämna klartecken inför onsdagens hemmamatch mot Västervik: Mikael Ahlén.

Den 30-årige forwarden gick för fullt på SSK:s måndagsträning och gör tummen upp inför vad som blir hans första framträdande i SSK-tröjan.

– Ja, det siktar jag på. Om inget annat händer. Det känns hundra i kroppen, säger Mikael Ahlén till Hockeypuls.

En mindre muskelbristning gjorde att Ahlén, som gjorde sju mål och elva poäng på 61 matcher med Djurgården förra säsongen, missade tre träningsdagar och öppningsmatchen mot Vita Hästen förra veckan. Mer vila krävdes inte.

På måndagen matchades nyförvärvet tillsammans med David Åslin och Lucas Carlsson, i en kedja där 24-årige Carlsson tog centerrollen.

– Det känns jättebra. Åslin är extremt skicklig och snabb. Lucas är också snabb och läser spelet väldigt bra. Det är skönt att ha en sådan center, som man kan lita på. Han är med i båda riktningarna. Hittills känns det väldigt bra. Min roll blir väl att jobba fram puckar och sedan när jag får den att vara stark med den, så att de kan få upp sin fart eller bli giftiga. Sedan ska jag spela en fysisk hockey och ta mig in framför mål, säger Ahlén, som snittat 0,44 poäng per match under sina fyra hockeyallsvenska säsonger.

På väg in i den andra matchveckan arbetade SSK med forechecking och uppspelsmönster på måndagen.

– Det är mycket jobb med spelidén och att få upp flås och arbetskapacitet. Men vi har kommit en bra bit på vägen, tycker jag. Nu missade jag själv nästan en hel vecka, så det känns som om de andra kommit lite längre i just flåset. Det är en hel del kvar av försäsongen och det gäller att hela tiden ta kliv i spelet, så att det sitter sedan, säger Mikael Ahlén.

Och när det gäller den egna formen är Ahlén på jakt efter att kroppen ska svara. Framförallt ur en aspekt: balansen.

– Nu känner man sig lite som "Bambi". När säsongen väl börjar vill man framförallt ha stabiliteten i kroppen och balansen så att man kan ta en tackling och fortsätta göra det man gör. Det är väl den känslan som man vill ha. Man tappar ju en del på de här fyra månaderna. Vi kör på ganska intensiva pass och det är då man hittar de här detaljerna.

Är det viktigt att göra poäng, som forward?

– Hehe. Jag vet inte. Ibland har man gjort mycket poäng under försäsongen och så blir det skit i början av säsongen – och så tvärtom. Förra året gick det rätt bra på försäsongen, sedan tog det ett par matcher. Det har varit både och under karriärens gång, så man har lärt sig att fokusera på att jobba på, säger 30-åringen.

När det gäller skadelistan i övrigt väntas Stefan Johansson vara borta till oktober. Sebastian Dyk testar troligen träning under tisdagen, medan både Sebastian Bengtsson och Christopher Liljewall redan tränar lätt på is.

Så skulle SSK kunna ställa upp mot Västervik:

Målvakt: George Sörensen – Alexander Sahlin

Backpar: Nicklas Grossmann – Marcus FageruddMarcus Bohman – Petter HanssonJacob Spångberg – Marcus OskarssonHenrik Malmström – Daniel Ohlsson

Kedjor:Mikael Ahlén – Lucas Carlsson – David ÅslinNicolai Meyer – Stefan Gråhns – Victor AnderssonLudwig Blomstrand – Albin Sethsson – Sebastian DykThom Flodqvist – Sebastian Höglund – Måns Lindbäck

