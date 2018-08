LISTA: Nyförvärvet som kan överraska alla – här är fem SSK-spelare redo för nästa karriärkliv: "Gör klassmål efter klassmål"

Anmäl text- och faktafel

Sebastian Dyk

Nyförvärvet från Pantern har tränat bättre sedan omstarten i Troja/Ljungby i 20-årsåldern. Nu kan det börja ge utdelning – om han får vara skadefri. 25-åringen fick förra säsongen störd av skador och missade 16 matcher. Gjorde trots det 23 poäng, ett tempo som hade motsvarat 33 poäng över en full säsong. 26, 30, 27 och 23 poäng över de senaste fyra säsongerna. I rätt omgivning känns inte 15 mål och 20 assister omöjligt från skåningens klubba.

Sebastian Bengtsson

Jämför nu inte med brorsan. Jämför inte med... äh, varför inte? Skridskoåkningen och vändningarna känner vi igen. Men skottet? Det bara smäller till. Hittar Sebastian Bengtsson ytorna skulle han kunna överraska alla målvakter i hockeyallsvenskan. Efter 49 poäng på 40 matcher i Borlänge är det helt klart dags för 23-åringen att ta sig an en högre nivå – och SSK kan ha gjort ett av säsongens fynd i hockeyettan.

Ludwig Blomstrand

25-åringen från Uppsala skulle kunna vara på väg in i karriärens bästa år. SSK hoppas säkerligen på det. Och det här handlar om en spelare som redan gjort 22 mål på 43 matcher för Almtuna. Blomstrand är en av SSK:s starkaste spelare, och kan lägga mycket kraft i handledsskottet. Förra säsongen hade han nästan ingen utdelning under serien, men visade sin kapacitet med sex poäng på fem playoffmatcher. Den Vancouver-draftade forwarden gör klassmål efter klassmål under träningarna. Mot en ny säsong med över 20 mål?

Marcus Bohman

Ulf Lundberg öser redan istid över den 24-årige skottblockaren från Södertälje. Ovärderlig för laget med sitt defensiva slit och sin självuppoffrande attityd. Men: det skulle kunna finnas fler offensiva dimensioner i Bohman, om han kan utveckla sitt tvåvägsspel ytterligare. Under juniortiden i Modo och Djurgården gjorde han ju faktiskt en hel del poäng. Redan förra säsongen visade han sitt målsinne, genom att mer än gärna hoppa med i anfallen. Kan Bohman också börja sätta upp fler mål för lagkamraterna har SSK en av hockeyallsvenskans mest kompletta backar.

Lucas Carlsson

Det är dags nu. Det måste det vara. Om SSK ska lyfta mot toppen vill det nog till att Lucas Carlsson tar klivet upp bland hockeyallsvenskans främsta offensiva spelare och levererar mellan 30 och 40 poäng. Kapaciteten borde finnas i 24-åringen, som inleder sjätte säsongen i SSK. För första gången på tre år har Carlsson varit skadefri under sommaren. Kanske är det något som kan lyfta honom? Eller en permanent flytt till kanten, där han imponerade under playoffmatcherna?

