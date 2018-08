Lagen är på is och trupperna är nästan klara – här är det slutgiltiga allsvenska hockeytipset

Därför är det dags att slå till med ett slutgiltigt tips för Hockeyallsvenskan säsongen 18/19.

Många trupper är helrenoverade, Björklöven har plockat allsvenska klasspelare från Karlskrona, AIK ser riktigt vassa ut på forwardssidan, Södertälje verkar kunna byta ut botten mot toppen och Västerås ser ut som en långt starkare nykomling än fjolårets Troja.

Det enda frågetecknet just nu är om Modo lyckas landa NHL-veteranen Tobias Enström. Gör man det är Modo med och nosar i toppen.

Här rankar jag lagen, med den ranking de fick 5 juni inom parentes och det blev inte så många omkastningar i tabellen.

1. AIK (1)

Det blev ingen Dick Axelsson men AIK har en väldigt stark forwardssida och man lyckades behålla målvakten Johannes Jönsson som lär ha uppvaktats av Brynäs. Dessutom har man stärkt upp backsidan med Johan Larsson och ja, AIK ser riktigt bra ut med seriens bästa centersida i Castonguay, Sandberg, Weigel och Nord.

2. Björklöven (2)

Återigen, Björklöven känns som den här säsongens Timrå. Man har värvat klokt, tagit in fysik i form av Alexander Hellström, allsvensk spets i sommarvärvningarna Emil Lundberg och Filip Cruseman från Karlskrona. Det stora frågetecknet är målvaktssidan, men jag väljer ändå ha Björklöven högt då de har både bredd och spets i truppen.

3. Södertälje (4)

Här snackar vi renovering och uppgradering. Ulf Lundberg har fått bygga vidare och redan i våras hade man en bra grund att stå på. Nu har SSK sedan den senaste rankingen plockat in klassforwards i Nicolai Meyer och den hårt arbetande och rutinerade Mikael Ahlén. Målvaktsparet är en av seriens bästa, backsidan rutinerad och det vimlar av poängspelare i forwardsuppsättningen. Ahlén har gett offensiven ett verktyg till. Ett spännande lag.

4. Leksand (3)

Har under sommaren tappat Friesen, Madaisky och Grönberg men landat backen och brittiske landslagsmannen Ben O´Connor. Visst, Leksand har ett bra lag, man har massor av rutin, men det finns fortfarande frågetecken runt det här lagbygget, som att det som vanligt varit oroligt i den sportsliga ledningen, Leif Carlssons namn har diskuterats och kan man låta bli att peta i laget när det väl drar ihop sig på vårkanten. Men självklart, Leksand kommer att vara med i toppen och utmana.

5. Almtuna (6)

Visst, han har passerat zenit men jag är övertygad om att spelgeniet Tony Mårtensson har lite mer hockeysmartness att krama ur och allsvenskan kommer att bli en profil rikare. Almtuna var bra förra säsongen och det unga laget kommer att bli spännande att följa. Återigen, kolla in Adam Thilander i vinter.

6. Modo (7)

Viktigaste nyförvärvet är Björn Hellkvist som kommer in med en ny spelidé, han har redan börjat skruva i det mesta i och runt laget, bland annat då det gäller försäsongsträningen. Han har också plockat med sig spelare som Hedberg, Hagelin och Sylwander, spelare som redan kan Hellkvists system. Landar Modo också Tobias Enström, ja då kan Modosupportrarna drömma om en topplacering.

7. Oskarshamn (9)

Per Kenttä har inte legat på latsidan den här sommaren och har stärkt upp truppen ordentligt. In har kommit spelare som ska kunna producera, som Alex Hutchings, Nicklas Heinerö och Joakim Hillding och man har fått in en defensiv klippa i Jesper Dahlroth som ska kunna ersätta ikonen Tom Linder. Målvaktssidan är fortfarande ett frågetecken.

8. BIK Karlskoga (5)

Återigen, BIK kan bli en rysare i vinter med ett bra målvaktspar, spännande nyförvärv i Jonathan Harju, viktig kontraktsförlängning med Fredrik Forsberg och inte en så stor omsättning spelare som tidigare. Att de sjunker i rankingen beror på att övriga lag förstärkt bra. Haft en lugn sommar.

9. Vita Hästen (12)

Oj, oj, vad svårbedömt. Har fyllt på och förmodligen spikat truppen under sommaren där man gjort viktiga kontraktsförlängningar med Flood, Lindman och Nyman och dessutom inhandlat bland andra unge backen Anton Danielsson från Skellefteå. Men det blir som vanligt Marcus Eriksson som får dra det här loket.

10. Pantern (8)

På tal om svårbedömt lag... Pantern hade ju inte varit Pantern om inte det stormat på ett årsmöte och dessutom tvingats till ett tränarbyte dryga månaden innan seriestart. Målvaktssidan är helt okej med Lars Volden som förstemålvakt, Robin Dahse blir kvar och Matias Lassen och italienaren Ruben Rampazzo ska stärka defensiven. Som sagt, Pantern är katten med nio liv.

11. Karlskrona (10)

Fågel, fisk eller mittemellan? Jag tror fisk på grund av väldigt många tunga spelartapp och ersättarna håller knapp allsvensk toppklass. KHK åkte också på en riktig käftsmäll när Austin Farley sa adjö när han kom och gick till Luleå. Har i sommar landat backen Nick Pageau och forwards Landon Smith och alldeles nyligen Kyle Osterberg från Sparta Sarpsborg.

12. Västerås (13)

Nykomling som satsat på hemvändare, försökt behålla de spelare man vill behålla och framförallt lyckats bredda truppen. Men spetsen, då? Det ser ut som om sportchefen Patrik Zetterberg försöker bygga ett hårt jobbande kollektiv av spelare som inte haft så stora roller i andra klubbar. Har plockat in rutinerade Mattias Beck och ytterst intressante Sebastian Benker den senaste veckan.

13. Tingsryd (11)

Hade det jobbigt förra säsongen och jag tror TAIF får en ny, tuff vinter. Har varit flitiga på marknaden den här sommaren och har förstärkt bland andra Max Novak (som gjorde bra med poäng i ECHL), centern Damiel Ljunggren, Joachim Nermark och backen Rasmus Bengtsson. Tror inte det räcker för att undvika kval.

14. Västervik (14)

Tippade VIK sist för två månader sedan, tippar VIK sist nu också. Varför? Spelartappen är tyngre än vad man fått in i Mattias Karlins nybygge. Framförallt har man gått på det transatlantiska spåret och plockat in Trevor Mingoie, Darren Nowick och Kellen Jones, tre forwards som samtliga måste bli hits om Västervik ska undvika kval.