Dramat i Fjällräven Center – Småkronorna vidare efter nagelbitare: "En lättnadens suck"

En bit in i andra perioden mellan Sverige och Tjeckien såg det, på det stora hela, klart ut. Albin Grewe hade just skickat in 3–0 för värdnationen och tvingat fram ett målvaktsbyte hos tjeckerna.

Matchen tycktes vara mer eller mindre avgjord redan där, Sverige hade bra kontroll på händelserna och dessutom alltså en tremålsledning.

Men skam den som ger sig – och Tjeckien lyckades på något sätt repa mod i det läget. Resterande del av andra perioden handlade väldigt mycket om tjeckerna, som sköt 19 skott på en hårt arbetande Hugo Alnefelt i Sveriges kasse. Småkronornas spelare såg ut att var lite tagna av stundens allvar.

Ännu mer spännande blev det när Tjeckien kontrade in 3–2-pucken i början av tredje perioden.

Skulle de kunna vända på det?

Svaret blev nej. Precis som Tjeckien hämtade ny kraft i andra perioden rätade Sverige upp sitt spel i slutronden och när Oscar Bjerselius skickade in 4–2 i tom bur i slutminuten kunde de blågula på isen, i båset och på läktaren dra en lättnadens suck.

Sverige är klart för semifinal – en match som spelas 19.30 på lördag kväll.

Matchens irritation

Efter ett gruppspel utan några större skärmytslingar och överlag ganska välvårdat spel hettade det plötsligt till när det väl kom till kvartsfinalen. En hel del gruff vid flertalet avblåsningar och det märktes verkligen att det var mer på spel än någonsin tidigare i turneringen.

Matchens frågetecken

Vi har glatt oss över publikuppslutningen vid de svenska matcherna tidigare i turneringen, men då finns det också skäl att ifrågasätta att "bara" 2248 personer dök upp när det väl vankades en slutspelsmatch. Ingen dålig siffra i sig, men borde det inte lyfta nu? Vi räknar med bättre drag i semifinalen.

Matchens tre bästa spelare

1) Lucas Raymond, forward, Sverige

Har varit lite upp och ner i turneringen – men i kvartsfinalen visade den spelskicklige Frölundaiten upp sig från en väldigt fin sida. Kreativ och inblandad i mycket framåt för blågult.

2) Alexander Holtz, forward, Sverige

Har precis som kedjekamraten blandat och gett lite offensivt i turneringen. Mot Tjeckien var han riktigt bra och var inte minst klinisk när han vispade upp 1–0-pucken i krysset i powerplay i första perioden.

3) Simon Holmström, forward, Sverige

Gör än en gång en gedigen match. Känns väldigt rejäl i sitt spel, är bra på att täcka puck och skapa ytor åt sina medspelare. Nära att bli målskytt i tredje perioden när han skickade en backhand i ribban.

MATCHFAKTA

Kvartsfinal U18-VM

Sverige–Tjeckien 4–2 (2–0, 1–1, 1–0)

Första perioden: 1–0 (9.55) Alexander Holtz (Lucas Raymond), spel fem mot fyra, 2–0 (10.19) Elmer Söderblom (Zion Nybeck, Isac Andersson).

Andra perioden: 3–0 (21.27) Albin Grewe (Oscar Bjerselius, Simon Holmström), 3–1 (33.33) Marcel Barinka (Radek Kucerik, Michal Teply).

Tredje perioden: 3–2 (43.46) Radek Muzik (Martin Lang).

Skott: 28–34 (9–10, 11–19, 8-5)

Utv., Sverige: 5x2. Tjeckien: 6x2.

Domare: Sean MacFarlane, Michael Tscherrig.

Publik: 2248.