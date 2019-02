Fimpa och gör något vettigt för pengarna

Om du röker 20 cigaretter per dag som kostar 55 kronor per paket, så gör du av med 20 075 kronor per år. Röker du däremot 60 cigaretter varje dag så gör du av med 60 225 kronor på ett år.

Tänk på vad du skulle kunna göra med de pengarna. Bara för att du är beroende betyder det verkligen inte att du inte kan sluta.

Du kan faktiskt få lungproblem och hjärtproblem av detta – det finns hjälp att få!

Du kan också riskera en tidigare död. Du har dessutom ingen anledning att röka.

Det kommer dessutom inte finnas någon framtid om du ska fortsätta röka.

Alice Lundberg