Insändare: Vad har ni för källor, SD?

Svar till "Dags att införa plakatnödläge?" (LT, 28/6)

Roade mig med att söka upp källorna som Sverigedemokraterna hänvisade till. Att forskarna inte är eniga om vi har en klimatkris eller inte är väl kanske inte så konstigt. Mänskligheten har väl aldrig varit helt ense om någonting.

Man hänvisar till The Global Warming Policy Foundation i artikeln. Det framgår inte att det är Brittisk lobbyistorganisation som från början var registrerade som en välgörenhetsorganisation, vilket kanske vore på sin plats. Vad jag förstår så vill man inte redovisa vilka som finansierar verksamheten.

Så är den verkligen trovärdig? Kan rekommendera att läsa om organisationen på Wikipedia, självklart ska man vara kritisk och dra sina egna slutsatser. Jag googlade på "The state of the climate 2020” som man också hänvisade till. De nio första sökresultaten säger en helt annan sak än den tionde som var den som man hänvisade till. Ska jag helt strunta i de första nio? Och i så fall varför? Nu finns det visst några ej namngivna forskare som tydligen forskar för någon okänd organisation eller vad det kan vara, som säger att utvecklingen tyder på en ny ”liten istid” om cirka 15 år. Vad glada de som bor i Norra Amerika och i Australien ska bli när de hör det här, har visst varit väldigt varm där sista tiden.

Men en sak håller jag verkligen med Sverigedemokraterna om: Allt för många makthavare modifierar sanningar och undanhåller saker. SD är väl tredje största partiet, så då vet de säkert vad de pratar om.

AE