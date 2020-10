Insändare: Trollen fick nog av klotter

Under en längre tid har vi, familjen Sten Stortroll, inte kunnat bo i vårt trollhus i Järna. Någon eller några har klottrat ned husets fasad med rosa färg och streckgubbar och konstiga cirklar är ritade.

Vi troll tål inte rosa färg. Av den får vi frossa och hög feber. Cirklar gör oss yra i huvudet. Värst av allt är streckgubbar. Går vi in i ett hus som har streckgubbar målade på fasaden, får vi svårbehandlade sår och förlorar matlusten och rasar i vikt. Vi får inte behålla trollpudding eller stubbsoppa. Troll mår bäst av ett högt BMI – så att vi är trinda, glada och snälla.

Streckgubbar är efter solen – i solsken spricker vi – det värsta hotet mot oss troll. Finns bara ett botemedel – långt avstånd mellan oss och streckgubbarna. Längre än coronaavstånd, flera kilometer.

Av den anledningen har vi varit i evakuerade under lång tid långt från vårt trollhus i Järna. Vi har längtat hem till vårat hus och närheten till E4:an, med utsikt över Järnaslätten.

Det är tyvärr inte första gången sedan 1990 när vi flyttade in som vi varit tvungna att evakuera. Under åren har oförståndiga människor inte lämnat oss ifred utan klottrat på vårt hus. Då har vi varit tvungna att ge oss av för att behålla hälsan. När vi flyttade in var stugan fin med vita vindbräder, vita knutar, vita fönsterfoder, vita dörrfoder och gröna fönsterluckor. Precis så vill vi Troll ha det. Klottrare låt bli vårt hus.

Nu har några snälla människor förbarmat sig över oss och sanerat fasaden – det mesta av den rosa färgen, cirklar och streckgubbar är borta.

Trollmor har tagit så illa vid sig av klottret på vårt hus. Det kan bli svårt att få henne att flytta tillbaka till Järna. Vi hoppas det går att övertala henne, så vi kan fira jul tillsammans hela familjen i vårt klotterfria trollhus.

Människor – stor som liten – låt bli att klottra på vårt trollhus i Järna.

Sten Stortroll med familj