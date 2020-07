Insändare: Trafikvåld i Södertälje

Mitt meddelande handlar Södertälje och trafiken som idag inte är någon normal trafik över Mälarbron och vidare mot Stockholmsvägen. I synnerhet nu under sommaren men även annars råder nu totalt hänsynslösa fortkörning, rena vilda västern bilkörandet med andra ord, de dubbla hastighetsöverträdelserna eller även mer är nu otroligt frekvent förekommande. Området är i extremt behov av fartkameror eftersom situationen bara blir värre och värre, situationen vid Mälarbadet är inget mot detta trafikvåld.

Kommunen har tidigare för cirka ett år eller mer svarat mig att fartkameror skulle ha varit på gång men med facit så var detta kommunala svar extremt banalt, godtyckligt och osanningsenligt, så vad händer? Detta är ju även en boendefråga om man nu ens bryr sig om oss närboende, själv har jag med familj semester och vi blir frekvent påminda om Formel 1-vägen Mälarbron-Stockholmsvägen.

Jag förutsätter att ni till att börja med återfinns utefter Stockholmsvägen per snarast med frekventa fartkontroller som utförs under vitt skilda dygnstider, alltså även natt eftersom trafikmissbruket givetvis löper över hela dygnet, ofta ännu värre ju längre in på natten.

Att mc-åkarna tror det råder fri fart efter brostängning på Mälarbron och sticker i runt 100 kilometer i timmen efter bomöppningen, trots röda trafiksignaler, kanske är helt ok och naturligt på en lagstadgad 40km/h-väg. Jag förutsätter att dessa myndigheter inte vill vara med och subventionera det precis nu pågående trafikvåldet i Södertälje.

Rätt från mig