Insändare: Säkra kortbetalningar

Fattar inte hur man kan bli av med en massa pengar om någon stjäl kontokortet.

Jag kan gå in på min banks hemsida, vid kontokort klickar jag på Säkra kortbetalningar. Där har jag spärrat så att man bara kan ta ut 1 000 kronor per dag, 2 000 per vecka, Inköp på nätet är spärrat helt och hållet. Om man själv ska handla på nätet måste man komma ihåg att först öppna det. När köpet är klart stänger man igen.

Man har med andra ord gott om tid att spärra kortet och då bara bli av med 1 000 kronor.

Vill ha mina pengar kvar