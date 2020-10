Insändare: Lite väl sent att tycka synd om sig själv

I LT kunde vi läsa om hur medlemmar från styrelsen i bostadsrättsföreningen Lejonet vid gamla Tobaksmonopolet förfasas över att deras utsikt ser ut att gå förlorad.

Under rubriken ”Vi betalade för kanalutsikt” för Lars Thomasson och Suzy Karlsson fram sina argument. Men ser de sig själva lite i backspegeln, då ser de att de hus de själva bor i förstörde utsikten för ett antal villaägare längre upp. Men det räknas nog inte så länge de själva kan tillskansa sig den utsikt de så dyrt betalt för.

Är det verkligen så? Läste de inte detaljplanen och tog del av de planer som fanns när de slog till och köpte. De hävdar att Peab sagt att det troligen inte skulle bebyggas, vilket förstås inte stämmer.

Planerna har funnits ända sedan detaljplanen utformades och det är inte speciellt svårt att ta reda på. De har helt enkelt inte tagit reda på fakta och nu tycker de synd om sig själva, är inte det ett rätt barnsligt beteende?

Det blir det klassiska förfarandet när grannar förfasas och överklagar till höger och vänster. Många gånger med argument som inte har saklig grund. Nu finns, precis som stadsbyggnadsnämndens ordförande Håkan Buller (S) konstaterar, en antagen detaljplan som säger vad som får byggas och vad som inte får byggas.

Byggs det enligt detaljplan så är det som det ska gå till. Allt annat blir ohållbart.

I ett skede när detaljplaner utformas är det givetvis helt rimligt och rent av nödvändigt att synpunkter förs fram och vägs in i besluten. Men att som nu komma och tycka synd om sig själv är lite sent, typ ganska många år för sent.

Bostadsbyggare