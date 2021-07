Insändare: Kommunen måste ta sitt ansvar

Insändaren To be or not to be (LT, 15/7) har på ett förträffligt sätt tagit upp frågan om asfaltering och stenläggning av äldre villatomter. Understödjer verkligen förslaget att kommunen skall informera om vikten av den biologiska mångfalden.

Förutom den här nämnda aspekten finns ytterliga risker med den nya trenden. Det handlar om översvämningar vid mer eller mindre kraftiga skyfall. På en normal villatomt absorberar växtligheten tusentals liter vatten. Det mesta av detta kommer istället att rinna ut i dagvattenledningarna som överbelastas och riskerar att översvämma källare i grannområdet.

Med klimatförändringarna kommer problemen att öka ytterligare. Trots detta verkar kommunen inte ha några planer på att informera i frågan eller tillgripa åtgärder, något kommuner i framför allt Sydsverige redan tvingats göra. Till detta kommer att en del av vattnet ligger kvar under stenplattorna och inte kan avdunsta, vilket riskerar att orsaka fuktskador på huset. Det handlar alltså också om stora kostnader för fastighetsägarna själva med kostsamma uppgrävningar och mögelbildning som kan skada de boendes hälsa.

Mullvaden