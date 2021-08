Insändare: Kommunen måste ta ansvar för sommarjobbarna

Att kommunen ger ungdomar chansen till att få en feriepraktik är riktigt bra. Men kommunen måste leverera hela vägen på alla plan.

Börja med att anställa ordentliga handledare för ändamålet. Jag kan bara prata för vad som sker i mitt eget område och här har det varit under all kritik. Om nu ungdomarna ska lära sig hur det ser ut under normala förhållanden på ett arbete så kan man inte stå i grupp sex personer och slipa på samma bord i sex timmar. Eller måla fyra plankstumpar på lika många timmar. Det är inte ungdomarnas fel att det ser ut så, utan handledarens underprestation.

Ungdomarna får en skev syn på arbete och allt som kommer kring det. Handledaren måste ju ha en arbetsledare som märker av att arbetet i stort sett står stilla. Men jag har i ärlighetens namn inte sett en enda vuxen person här på hela sommaren.

Gör om och gör rätt, låt ungdomarna få lära sig rätt från början.

Fönstertittarn