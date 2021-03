Insändare: Hur länge överlever våra jourer?

Under 2019 dödades 16 kvinnor av deras dåvarande eller tidigare partners. Under 2020 rapporterade kvinno- och tjejjourer landet över att situationen blivit värre för våldsutsatta under pandemin, vilket gör den 8 mars till en livsviktig dag. Inte för att klappa oss själva på axeln, utan för att belysa de områden där vi som samhälle inte räcker till gällande kvinnors och tjejers hälsa.

I Sverige har varje kommun en skyldighet att erbjuda brottsofferstöd. Om kommunen inte själv vill eller kan stå för stödet kan en brottsofferjour få stöd från dem för att fånga upp behovet.

Trots kommunernas skyldighet får flera lokala brottsofferjourer på en årlig basis söka medel för att kunna finansiera sin verksamhet, och det är inte ovanligt att medlen minskar. Det är heller inte ovanligt att stödet från kommunen inte ens räcker till hälften av det arbete som jourerna utför.

Under flera år har kvinno- och tjejjourer berättat att de har svårt att erbjuda den hjälp som de vill kunna ge, för att pengarna inte räcker till. Behovet finns, men inte pengarna.

Kvinnor och barn kan gå miste om stöd att lämna otrygga hem, att bearbeta trauma, att läka och att börja må bra.

När covid-19 för ett år sedan på allvar hade kommit till Sverige – och kommit för att stanna längre än vad någon ville – beslutade regeringen om att ge 100 miljoner kronor till arbetet för att motverka våld i hemmet. Uppdraget att dela ut pengarna föll på Socialstyrelsen. Tyvärr blev flera lokala jourer utan. Andra överlevde bara för att de fick extra medel.

Om vi till vardags inte får pengarna att räcka till för ett så utbrett och stort samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor, vad prioriterar vi då? När ska Sveriges kommuner säkra långsiktig finansiering för det kritiska stöd de är skyldiga att erbjuda? Och hur kommer ännu ett covidhärjat år att påverka landets jourer?

Pandemin finns kvar, vi får hoppas att våra jourer gör det också.

Camilla

Brottsofferjouren Södertälje