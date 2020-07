Insändare: Grilldimman ligger tät – inför förbud

Har varit vid Eklundsnäsbadet några gånger. Det är mycket folk där nu, svårt att hitta parkeringsplatser. Det finns en skylt just när man går in i området, som upplyser om att grillning endast är tillåten vid avsedda platser. Detta bryr sig de flesta inte om. Var och varannan familj grillade med egna grillar – en tät grilldimma låg över hela badplatsen. Det är inte alls trivsamt att besöka badplatsen under sådana omständigheter.

Varför kan inte kommunen sätta upp ett antal skyltar lite här och där på området att grillning är förbjuden (med stark betoning på ”förbjuden”) på icke avsedd plats? Dessutom är det mycket torrt i markerna, så det kan lätt ta eld om en gnista legat och pyrt ett tag.

Låt till exempel några sommarjobbare gå och dela ut lappar om grillförbud. Hur svårt kan det, vara?

Björn