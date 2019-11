Insändare: Godtycke tycks styra var barnen får förskoleplats

Krisen i äldreomsorgen verkar inte vara den enda som Södertälje kommun har bekymmer med. Att inte kunna garantera förskoleplatser till barnen verkar vara nästa bekymmer på tur.

Att ge besked till en förälder om att förskoleplatser saknas i närområdet och tvinga dem tvärs över staden är under all kritik. Kommunen måste ha ett par förutfattade meningar att samtliga föräldrar har tillgång till bil, flexibla arbetsgivare och all tid i världen för att få ihop vardagen.

Att man sedan får höra om att kommunen delar ut platser i ens eget närområde till barn som bor på andra sidan staden för att de begärt det blir ett slag under bältet.

Att ledamöter i kommunstyrelsen sedan har mage nog att kritisera det fria skolvalet när de själva inte lever som de lär är anmärkningsvärt. Våra barn blir anklagade då de försöker välja sin egen framtid.

JH