Insändare: Blev blåst på mina pengar

Den 23 augusti klockan 10 kom jag till ”P-gropen” vid Luna mellan Nygatan och gamla Polishuset. I parkeringsautomaten satte jag in betalkortet och tryckte på OK. Skrev in registreringsnummer och tryckte OK. Angav två timmars parkering och tryckte på OK.

Då stod det sätt in kort på displayen och jag trodde att allt var klart (kortet satt redan i automaten).

Men 40 minuter senare, vid kontroll av Svea P-service, framgick att parkeringsautomaten ej registrerat bilen som betald.

Det kostade mig 700 kronor – för att automaten ej fungerade.

Jag har därefter provat att ringa (ett 20-tal gånger) på angivet telefonnummer. Men ingen vill svara eller prata med mig.

Välj en annan parkeringsplats om du är rädd om dina pengar. Jag har inte felat och vill ha mina pengar tillbaka.

Conny