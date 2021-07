Insändare: Även privatpersoner har ansvar för bina

Tage Gripenstam (LT 1/7) berättar att en viktig del av kommunens pollineringsplan består av kommunikation utåt mot allmänheten, för att ge kunskap, råd och inspiration till privatpersoner. ”Vi har en pollineringsvecka i maj. I år var temat barn och ungdomar,” säger Tage Gripenstam.

Jag önskar att nästa målgrupp för informationsinsatser är stadens villaägare. Det är alldeles förskräckligt att se hur nya villaområden ser ut som stenöken utan några blommande växter. Ännu värre är det när gamla, fina, etablerade villaträdgårdar ”rustas upp” med asfalt, enorma stenläggningar, konstgräs (!), pooler och träaltaner som nästan täcker hela trädgården. Har inte den som köper mark något som helst ansvar för den biologiska mångfalden? Tänk att det ens är tillåtet att riva upp gamla äppelträd och sedan täcka bördig mark med stenar och asfalt. Varför köper man en villa om man inte vill ha en villaträdgård? Vore det då inte bättre att köpa exempelvis en stor lägenhet med takterrass?

Kommunens arbete med pollinatörer är helt fantastiskt men även privatpersoner har ett ansvar, särskilt de som äger en villa och därmed mark. Jag ser fram emot en informationskampanj gällande pollinatörer riktad till Södertäljes villaägare.

