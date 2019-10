Inget kval för Assyriska trots storseger i sista omgången

Gästerna från Enskede inledde matchen klart bäst och Assyriska tvingades att fokusera på att försvara sig. Enskede skapade flera riktigt bra chanser och AFF får tacka högre makter för att Enskede inte gjorde både 1-0 och 2-0 under den första kvarten.

Men när nervositeten la sig kunde Assyriska flytta upp sina positioner och spelet jämnade ut sig.

Allt talade för ett oavgjort resultat i paus, men ett genialt samarbete mellan Antonio Yakoub och Ramez Matti skulle ändra på det. Yakoub slog en lång svepande boll ut på högerkanten där Matti plockade ner bollen så lätt som att det vore en fjäder. Därefter rycker han förbi sin försvarare som inte har en chans att hänga med och kan spela in till Yakoub som har fyllt på in i straffområdet och enkelt kan peta in 1-0.

Den andra halvleken börjar som den första och Enskede spelar ut Assyriska. Men den här gången orkar inte AFF resa sig och kvitteringen var oundviklig.

Släkten är värst brukar det heta, och det stämde även denna gång när det var assyriskaprodukten Bachir Katourgi som gjorde kvitteringen som till synes släckte AFF:s hopp om en kvalplats till division 1.

Men AFF flyttade fram, satte upp mittbackarna på topp och belägrade bortalagets straffområde, och det gav utdelning. Först tog man ledningen genom Yakoub och sedan rann det bara på. Plötsligt stod det 5-1 till hemmalaget och publiken började titta mer på sina mobiler än på matchen, det skulle bli målskillnadsaffär mot Motala.

AFF:s målexplosion räckte inte då Motala vann sin match med 3-0 och får därmed kvalplatsen på bättre målskillnad.

Matchfakta:

Assyriska FF - Enskede 5-1 (1-1)

Mål Assyriska: