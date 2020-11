Inga gudstjänster – nu stänger kyrkorna för sammankomster

S:t Jacobs katedral, S:t Afrems kyrka och Svenska kyrkan har alla vidtagit nya åtgärder för att förhindra smittspridning – alla fysiska gudstjänster ställs för tillfället in.

I svenska kyrkan märker kyrkoherde Ralph Sjöholm framförallt att många äldre ensamma drabbas när kyrkan upphör med sammankomster.

– Många av de äldre vi har varit i kontakt med har suttit isolerade under våren. Vi märker att det inte är bra, att de saknar att ha kontakter utåt, säger han.

För många är kyrkan den enda sociala källan.

– Vi måste hitta nya gemenskapsfrämjande miljöer, det är utmanande då kanske speciellt äldre inte är bekväma med digitala möten. Vi satsar på promenadgrupper, andra utomhusgrupper och försöker ha kontakt över telefon.

Hur går det för de mest utsatta, de som saknar hem?

– Det är väldigt svårt, de som är i mest behov av hjälp kommer till S:ta Ragnhild – men det är svårt att följa direktiven när de inte ens har möjlighet att sköta sin hygien. Vad händer när de blir sjuka? De är väldigt utsatta, säger Ralph Sjöholm.

På begravningsfronten har det inte varit fullt lika intensivt under sensommaren och början av hösten.

– Det kanske är naturligt för att det var många dödsfall under våren. Det har fungerat bättre med begravningarna än jag trodde, det händer att vi sänder dem på webben.

Svårast menar Sjöholm, är att veta vilka som är i störst behov av hjälp.

För den syrisk-ortodoxa församlingen i S:t Jacob är inte den främsta utmaningarna ensamma och utsatta människor – utan att många har ett behov av att samlas i kyrkan.

– Det är inte vanligt att människor blir ensamma i vår församling, när det händer brukar vi kunna lösa det med ett telefonsamtal från prästen, säger Zeki Bisso, ordförande i församlingen.

Efter de nya restriktionerna har man återigen stängt nästan all verksamhet i S:t Jacob, men det mesta sänds digitalt och många följer ofta gudstjänsterna online.

– Det är tråkigt att verksamheten för ungdomar och andra stänger ner, men jag tror folk förstår, de känner till läget och vet att vi måste minska smittspridningen, säger Zeki Bisso.

I S:t Afrems församling är inte heller ensamma människor, en stor utmaning:

– Vi syrianer har ju som tradition att ta hand om våra familjemedlemmar, det blir inte riktigt samma sak. Men visst har vi några ensamma äldre som drabbas. Där hjälper vi självklart till med inköp och annat, säger Robert Halef, ordförande i S:t Afrems församling.

Också S:t Afrem har ställt in sina gudstjänster. På förmiddagarna kan den som vill gå in och tända ett ljus och be en kort bön – under förutsättning att man inte har några symtom och att man håller avstånd.

Församlingen sänder i stället sina gudstjänster live på Facebook.

– Det brukar vara några hundra som ser den, ibland upp mot tusen personer, säger Robert Halef.