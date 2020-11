Idrottsministern om coronaläget: ”Ska se SSK här efter pandemin”

Vi börjar med publikfrågan. 300, 50 och 8. För att sedan vara tillbaka på 50 igen. Det som ligger bakom är undantaget om allmänna sammankomster med sittande publik. Det som kallas publikundantaget och som fortfarande gäller enligt en redogörelse som regeringen skickat ut på remiss.

Detta innebär att det är tillåtet att anordna en match i SHL, SDHL eller Hockeyallsvenskan med 50 sittande gäster, så länge de kan hålla avstånd på en meter och att länsstyrelsen i berörd region står bakom beslutet, vilket de gör i alla Sveriges regioner just nu.

Men klubbarna kan fortfarande ta in fler personer i sina ishockeyarenor under matcherna, via sina restauranger. Även om rekommendationen är att invånarna i Sverige inte ska äta på restaurang just nu.

Sporten tog ett längre samtal med Sveriges idrottsminister, Amanda Lind som nu berättar om publikläget, ishockeyns utsatthet, vidtagna coronaåtgärder och sin syn på klubbarnas tunga värvningar mitt under en pandemi.

Som sagt: vi börjar med publikfrågan.

Är det glasklart vad som gäller kring publik på ishockeymatcher i Sverige just nu?

– Ja, det är klart. Regeringen gav besked om det allvarliga smittläget och att man vill att allmänna sammankomster begränsas till max åtta deltagare. Vid idrottsevenemang, för de publika delarna, finns dock möjlighet till ett undantag med max 300 personer för sittande publik med avstånd. Den möjligheten till undantag är nu upp till länsstyrelserna att välja om man använder regionalt. Idag har nästan alla regioner begränsat även sittande publik.

Linds tonläge blir genast lite skarpare och rakare. Med allvarsam röst säger hon:

– Den nya begränsningen är satt till åtta och är även normerande för privata sammanhang. Alla måste ta krafttag och göra sitt yttersta. Besök inte pubar, köpcentrum och idrottsevenemang. Umgås bara med din närmaste familj, säger Amanda Lind och fortsätter:

– Vi är inne i ett väldigt allvarligt läge med stigande dödstal. Corona sprider sig och det är skälet till att ta det här steget. Statsministern är väldigt tydlig.

Även fast läget är allvarligt tillåts idrotten och ishockeyn släppa in publik på sina matcher genom undantaget. Detta trots att ishockeyn av Anders Tegnell beskrivs vara en miljö där smittan sprids lättare än i många andra idrotter.

Vore det inte bättre med en generell nedstängning, sett till utvecklingen av läget just nu?

– När det gäller själva idrottsverksamheten så är det Folkhälsomyndigheten som tar besluten om vilka rekommendationer som gäller, det är inte regeringens sak. Jag tycker det är oerhört viktigt att barn- och ungdomsidrotten kan hålla igång så länge som möjligt. Ytterst är det Folkhälsomyndighetens uppgift att se över om det krävs nya rekommendationer.

Amanda Lind berättar engagerat om läget i landet, och hur viktig idrotten är. Hon tar en konstpaus, innan hon fortsätter att berätta om det allvarliga läget.

– Det är viktigt att man gör allt för att minimera smittan. Och jag tycker att ishockeyn har skött det här bra. Så fort de upptäcker ett virus så vidtas åtgärder, smittspårning och man ställer in matcher. De hanterar detta, men det är viktigt att se över om man kan göra mer.

Varför är det viktigt att elitishockeyn får fortsätta?

– Först och främst så är det arbetsplatser och verksamheter det handlar om. Både regeringen och Folkhälsomyndigheten vill kunna verka så långt som möjligt till att ha elitidrotten igång. Det betyder också mycket för så många människor långt ut i landet. Idrotten spelar en stor roll för människor och samhället, men i en pandemi måste också liv och hälsa gå först. Här måste också idrotten se vad man kan göra mer.

Amanda Lind kommer ursprungligen från Luleå, har varit bosatt i Härnösand men i takt med det nya uppdraget, och att hon i augusti 2019 blev mamma till en dotter så är hon med sin familj numera bosatt i Järna.

Och när pandemin är över planerar hon att se ishockey igen.

– Ja, jag hade verkligen sett fram emot den här ishockeysäsongen nu när vi bor här nere. Jag gillar ishockey generellt, och så snart det finns möjlighet att titta på matcher så ser jag fram emot detta, säger Amanda Lind.

Men än så länge är vi mitt uppe i en pandemi. Och faktum är att i många arenor sitter logeägare och restauranggäster och ser matcherna, på vissa håll åtta personer på liten yta.

Hur ser du på det moraliska att ha restaurang och loger öppna?

– Den delen regleras under restaurangförordningen och det finns lokala rekommendationerna om att undvika gå på restaurang. Var och en behöver ta ansvar att följa detta för att begränsa smittspridningen. Jag är den första att säga att jag längtar till den dag vi kan ha publik på arenorna. Det är viktigt för klubbarna, det ekonomiska läget och det sportsliga.

– De matcher där vi haft möjlighet att ta emot sittande publik så har det gjort en stor skillnad i stämning på arenorna. Men nu är vi i ett allvarligare läge.

Brynäs och HV71 berättade på onsdagen att de stänger sina arenor för publik under matcherna fram till årsskiftet. Restaurang- och logeverksamhet berörs också. Hur ser du på detta?

– Det är ett rimligt steg att ta, sett till de lokala rekommendationerna. Jag förstår att det är tufft för klubbarna och föreningarna och att det kommer behövas mer stöd.

När det gäller stödfrågan så har svenska ishockeyförbundets ordförande Anders Larsson efterfrågat ett tydligare besked om stöd till ishockey för 2021.

– Det är nu diskussioner och kommer nu vara förhandlingar mellan regeringen och våra budgetsamarbetspartier. Men jag har svårt att se någon skulle tycka att idrotten inte skulle få mer stöd. Möjligheten att ta in mer publik och nya restriktioner kommer påverka en längre tid framöver. Vi behöver långsiktigt titta på idrottens behov.

En annan moralisk fråga att beakta i den stora bilden av stöd till idrotten är att det i många av landets elitklubbar finns välbetalda spelare. Och med stöden från staten så finansieras de delvis av skattebetalarna.

– Förutsättningarna ser olika ut. Vi måste stötta idrottsrörelsens överlevnad och i Sverige hänger eliten och bredden ihop. Elitverksamheten finansierar bredd/ungdomsverksamheten och värvningar är en del av idrottsverksamheten.

– Däremot har vi sagt att krisstöden inte ska användas som en bonus för att köpa nya dyra spelare och har lagt till ekonomiska behov som ett övergripande kriterium för idrottsstödet. Men exakt hur stöden utformas är upp till Riksidrottsförbundet i dialog med specialidrottsförbunden , säger Amanda Lind.

SHL-klubbarna Malmö, Djurgården och Frölunda har värvat storstjärnor som Patrik Hersley, Rhett Rakhshani och Christoffer Ehn. Är det rimligt att staten indirekt stöttar deras löner?

– Stödet syftar till idrottsrörelsens överlevnad i hela landet. Det är rimligt att varje klubb och förbund ser över kostnaderna, och det vet jag görs. Kostnader för värvningar behöver vara en faktor att diskutera då de statliga medlen inte är obegränsade. Riksidrottsförbundet sätter detaljerna för stöden i dialog med hela idrottsrörelsen, och vi är såklart beredda att justera de övergripande kriterierna om det behövs.