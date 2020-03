I morgon får 6159 Scaniamedarbetare ledigt – övriga kan få tvådagarsveckor

Som LT tidigare berättat så stänger Scania sin produktion från och med onsdag 25 mars. 6 159 medarbetare arbetsbefrias fram till den 13 april.

De nästan 8 000 medarbetare som jobbar med annat än produktion, ska jobba som vanligt veckan ut. Mellan måndag 30 mars och söndag 31 maj kommer den här gruppen ha 30 arbetsbefriade dagar, vilket kommer innebära kortveckor. Exakt vilka dagar den berörda gruppen ska vara på plats, och vilka de är arbetsbefriade, håller Scania just nu på att besluta om.

– Det pågår ett väldigt intensivt arbete, vi går från möte till möte, säger Lisa Lorentzon, ordförande för Akademikerna på Scania.

Alla Scaniamedarbetare i Sverige, med några få undantag för affärskritiska funktioner, omfattas av det lokala avtal som Scania och de fackliga organisationerna presenterade i fredags. Det innebär att medarbetarna bara jobbar 40 procent under perioden 23 mars till 31 maj, men får 92,5 procent av sin lön. Staten går in och betalar 45 procent av lönen, vilket innebär att Scanias lönekostnader minskar med 53 procent under perioden.