”I ett förhållande skulle man lämna – men SSK är en del av en”

Det här den första av tre artiklar om SSK och supporterskap. LT-sporten möter tre personer som älskar SSK – för att berätta deras historier om gemenskap, den stora kärleken och traditioner. Del två och tre publiceras på söndagen och måndagen.

Det finns två typer av familjer:

Den du har fått. Och den du väljer.

För Emma Åström, 24, finns den där andra familjen vid sargkanten. I Scaniarinken.

– De vänner som jag lärt känna genom hockeyn är mina bästa vänner nu. Det ger så mycket. Man kan vara så olika. Men hockeyn för alla tillsammans. Många kan vara ensamma eller utan vänner. I Scaniarinken blir det inte så. För mig har det typ betytt allt. Vänner kan komma och gå så. Men hockeyn är ju år efter år efter år. Man glider inte ifrån varandra på samma sätt, säger hon.

Samtidigt är fler än någonsin på glid från Scaniarinken. Den här säsongen har SSK än så länge 2000-talets lägsta publiksnitt – säsongen i hockeyettan inkluderad.

– När vi åkte ur allsvenskan var det misär. Men det blev en nystart i division ett. Det var faktiskt den roligaste säsongen jag varit med om. Det var fullsatt på min rad på sektion K varje match. Alla mina vänner var där. Nu står jag i VIP-baren varje match. För det är ingen som går längre. Jag är själv. Det känns som om det ekar tomt nu, säger Emma Åström.

Men ensam är 24-åringen inte. Inte i Scaniarinken. Den här matchkvällen, mot Västerås, stannar hon till vid Supporterklubbens hörna för att hälsa och diskutera lördagens eskapader. Hennes pappa Niclas – en AIK:are som går på suspekt många SSK-matcher – dyker upp.

Borta i VIP-baren väntar Daniel Vikström och Ellinor Hallerström. Mitt i matchen dyker Mikael Oskarsson upp – och får genast skulden när Västerås går ifrån målmässigt.

– Jag hade grova överläggningar med mig själv hemma. För att motivera mig att skippa Vinterstudion och att åka hit. Allt pekade emot det här, säger Daniel Vikström och nickar ut mot isen där Västerås vinner matchen med 3–1.

Men trots motvinden tog de sig till hallen.

– Vinterstudion tog ju slut. Det var enda anledningen. Nej, men jag kan inte vara hemma när det är hemmamatch. Jag skulle inte klara av det. Det känns så fel att säga att det betyder allt, men det är en väldigt stor del av livet och ens välbefinnande. Mycket är det sociala runtomkring. Att gå hit. Jag träffar alla polare. Min farsa träffar jag tre gånger när det inte är säsong. Sedan träffar jag honom här varje match, säger han.

Emma Åströms pappa började ta med sig barnen till Scaniarinken redan när de var små. Trots att det var mamma Annelie som höll på SSK. Men när hon arbetade skift på AstraZeneca ordnade Niclas familjekvällar i ishockeyhallen.

Medan systrarna växte upp till AIK-supportrar fastnade Emma för laget med ett S på tröjan. Att invigningen av Axa Sports Center och 1–11-förnedringen mot Frölunda är hennes tydligaste barndomsminne av SSK gjorde ingen skillnad. Snart började hon hoppa över egna fotbollsmatcher och distriktslagsträningar för att gå på ishockey.

I dag pusslar Emma Åström med sitt arbetsschema på ett större varuhus för att kunna gå på så många matcher som möjligt. Hemma som borta.

Men höstsäsongen har varit en prövning. Laget har börjat röra på sig de senaste veckorna, men under grundseriens första halva har fansen fått genomlida flera långa förlustsviter och sett tränaren Ulf Lundberg gå.

– Förut blev man arg och besviken när vi torskade. Nu är det en vanesak. Det är så man känner. Det är en tomhet. Man har inga ord. Orkar inte, berättar Emma Åström.

– För mig sitter det kvar. Jag kan ligga på nätterna och bara tänka. Jag blir nästan deprimerad. Det påverkar humöret. Och det går bara inte att släppa det.

Å andra sidan: när SSK faktiskt vinner finns det inga bättre dagar. Det är den andra sidan av myntet med att vara supporter.

Mellanlägen existerar ofta inte.

– När det går bra, då är man ’on top of the world’. Oslagbar. Och det är inte bara för mig. Utan för väldigt många av mina vänner. Det är omöjligt att inte bli påverkad av resultaten. Vilket är lite av charmen med det hela också. Men det blir också som en spärr. För man vill ju kunna släppa det om det går dåligt. Men det går inte. Det betyder för mycket för oss.

Det går att se det som att Emma Åström och hennes jämnåriga föddes i fel tid. Född 1995 missade hon SM-guldet på 1980-talet och minns inte uppflyttningarna 1996 och 2000. Och nu har hon just sett klubbens kanske tyngsta årtionde någonsin.

Ändå är lojaliteten orubbad.

– Man är så van vid det. Som ett förhållande. Fast mer destruktivt. I ett förhållande skulle man lämna – om man blev sviken om och om igen. Men det gör man inte. För SSK är en del av en. Det känns som om det också blir en del av ens egen identitet. Jag vet inte varför man inte lämnar. Det går inte, säger hon.

– Jag tror att hela Södertälje behöver en framgång. Ett SM-guld. Det är det man lever för. Men det är väldigt långt dit. Att bara en gång under ens livstid få fira. All misär som man känt under åren – att äntligen få framgång på riktigt.

Det är där ribban ligger nu för en ung SSK-supporter.

Att få uppleva ett guld under en livstid.

– Det har jag alltid sagt. Men jag vill inte vara 90 år när det händer. Jag vill att det ska vara inom snar framtid.

För att orka vara med på guldfesten?

– Precis. Men det kommer jag vara ändå, med rollator och så. Det är strunt samma. Jag kan ta alkohol i droppen.