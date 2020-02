I dag fyller stjärnsystrarna Sofie och Malin åtta – och samtidigt 32 år

Hemma hos Malin Fridlund kokas det kaffe, sätts på tevatten och desserttallrikar dukas fram. LT:s reporter tar fram prinsesstårtan, komplett med ljussiffran åtta längst upp bakom marsipanrosen.

– Äntligen åtta år! Som litet barn längtade jag länge efter att fylla just åtta, då skulle jag känna mig stor. Och nu – nu händer det på riktigt, skrattar Malin Fridlund.

Det kallas ibland att vara stjärnsystrar när man är född på samma dag och samma år. Som Malin Fridlund och Sofie Hedlund, den första bosatt utanför Nykvarn och den andra i Södertälje södra. År 2000 träffade LT de då snart tolvåriga flickorna som var fnittriga, älskade djur och att teckna. 20 år senare sammanför vi dem igen och tittar igenom den gamla artikeln. Den ger upphov till en hel del fnitter, speciellt faktarutorna där reportern insisterar på att de ska svara på samma frågor nu som då.

En del har förstås ändrats, millennieskiftets favoritartister TLC, Markoolio och Paola Abdul har bytts ut hos båda två. Men annat är sig ganska likt. Malin bor fortfarande på Sätra gård i Nykvarn, hos sina föräldrar (fast hon har även en lägenhet i Södertälje). Båda kvinnorna är utpräglade esteter och de hatar fortfarande bruna bönor.

Och ingen av dem verkar lida av att bara fylla år ”på riktigt” när det är skottår.

– Jag har ändå alltid tyckt att det är mer synd om barn som fyller år under julen. För deras firande måste ju försvinna helt i allt det andra firandet, säger Sofie Hedlund.

Både hon och Malin brukar fira sina födelsedagar den 28 februari när det inte är skottår. Att fira en dag senare går då rakt inte – ”Nej, då är det ju inte februari längre!”, säger båda två. Sofie brukar fira födelsedagar som folk gör mest en gång om året, oavsett om det är skottår eller inte. I år ska hon gå på afternoon tea tillsammans med sin sambo och sina föräldrar.

– Jag brukar fira som vanligt varje år. Det är inget speciellt vart fjärde år förutom att det blir lite mer uppmärksamhet kring mig. ”Vad kul, nu fyller du ju år på riktigt”, brukar folk säga.

Malin Fridlund har haft en hel del minnesvärda ”riktiga” födelsedagar genom åren, faktum är att hon till och med minns sitt första jubileum, fyraårsdagen 1992.

– Jag kommer ihåg hur min syrra, tre år äldre än jag, retade mig. ”Du fyller ändå bara ETT år”, sade hon. Och jag blev så arg – ja, jag tror nog aldrig att jag har varit så arg i hela mitt liv. ”Jag kommer aldrig att förlåta dig för det här!”, sade jag, ha ha!

En annan klart minnesvärd dag var skottdagen 2008, då hon alltså fyllde 20 år.

– Då fick jag en systerson, så det var en bra födelsedag. Vi brukar fira mig den 28 februari och honom 1 mars.

Varje februari firar hon sin födelsedag, men vart fjärde år brukar det bli lite extra guldkant när den riktiga dagen infaller.

–Ja, jag brukar fira lite mer vart fjärde år, ha temafester. Som förra gången för fyra år sedan då jag fyllde sju år och hade barnkalas med partyhattar och ballonger. Och en annan gång körde jag zombie/celebrity-tema och gick som en rutten version av Ariel i ”Lilla sjöjungfrun”. Fast just i år hade jag glömt bort min födelsedag och när jag kom på det och bjöd in spontant på middag och fika så visade det sig att alla var uppbokade just den helgen så jag har flyttat firandet det till helgen efteråt, säger Malin Fridlund, van vid att fira sin bemärkelsedagar på andra dagar än den 29 februari.

Skottår

Skottdagen firas bara vart fjärde år, den 29 februari. Att det blev så är en följd av ett antal kalenderreformer. I den julianska kalendern fastställdes att skottdagen skulle infalla den 24 februari. I 1600-talets Sverige avskaffades skottdagen, men återtogs av Karl XII 1712. När Sverige övergick till den så kallade gregorianska kalendern 1753 justerades tiden genom att den 17 februari följdes av 1 mars.

Officiellt har skottdagen varit den 24 februari i Sverige, ända till år 2000. Då bestämdes att den 29 februari officiellt skulle vara skottdag.

Enligt en borgerlig engelsk tradition från mitten av 1800-talet, var skottdagen den dag då ogifta kvinnor sades kunna få fria till männen. I själva verket var frierier från kvinnor med all sannolikhet mycket sällsynta. Men däremot tycks seden ha inbjudit till flirt och romantisk lekfullhet från kvinnornas sida. Särskilt vid speciella skottdagsbaler kunde flickor bjuda upp män till dans, något som annars var utanför gott uppförande.

I Sverige är 6 577 personer födda den 29 februari. 3 281 är kvinnor och 3 296 är män. Runt 300 personer brukar födas detta datum.

Källa: Nordiska museet och SCB

Sofie Fridlund

Familj: Sambo, föräldrar och en bror.

Bor: Södertälje södra.

Husdjur: Katten Peregrin.

Mitt största intresse: Arkitektur.

Det värsta jag vet: ”Getingar och fästingar ligger fortfarande kvar på listan. Bruna bönor också, men spindlar är jag okej med nuförtiden.”

Favoritmusik: Allätare.

Tänker bli: Har redan jobbat som BIM-projektör och vill i framtiden fortsätta inom byggbranschen, kanske lite mer mot inredning och arkitektur. Studerar just nu företagsekonomi.

Malin Hedlund

Familj: Dottern Tindra, föräldrar och syskon.

Bor: Sätra gård i Nykvarn. Har även en lägenhet i Södertälje.

Husdjur: Inga.

Mitt största intresse: ”Rita och måla höll i sig ganska länge men i dag skulle jag säga dans och gamla bilar.”

Det värsta jag vet:”Jag tycker fortfarande inte om bruna bönor men det kanske inte är det värsta jag vet längre. men jag har väldigt svårt för orättvisor och falskhet.”

Favoritmusik: Gammal musik, gärna rockabilly.

Tänker bli: Drömmer om att utbilda mig till paralegal. Är i dag larmtekniker och har tidigare bland annat jobbat som sotare.