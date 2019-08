Hyllade Amanda Ginsburg tar inte jazzkarriären för given

Anmäl text- och faktafel

Stockholmaren Amanda Ginsburg växte upp i en familj där jazzen ständigt var närvarande.

– Den var alltid stark i min familj, mina föräldrar såg till att vi lyssnade på jättemånga olika musiker, svenska och internationella – alla stora sångerskor. När jag var tio år flyttade min syster till Paris för att se om det gick att livnära sig där som jazzsångerska och det gick, hon är fortfarande kvar, berättar hon.

Jag kan fortfarande ibland tänka på vad jag vill bli när jag blir stor

Att ”förtruppen”, i form av storasyster Sofie Sörman, vågade ta steget tog intryck men Amanda Ginsburg såg också den tuffa verklighet ett jobb som frilansande sångerska innebär i en bransch där ingenting kommer gratis. Slutsatsen var att det här med att sjunga som yrke nog inte var något för henne ändå. Trots det gick hon musikgymnasiet, därefter en folkhögskola med inriktning musik och efter långt övervägande sökte hon även Musikhögskolan och kom in.

– Jag tror det är vanligt att man tänker så där ”Nej, men varför skulle jag söka jag kommer ju aldrig in där ändå”, men jag diskuterade saken med mina föräldrar, sökte in till slut och kom in! Men jag kan fortfarande ibland tänka på vad jag vill bli när jag blir stor. Jag känner inte att jag måste hålla på musik, säger 29-åringen.

2016 bestämde hon sig för att spela in sin egen musik och skivan ”Jag har funderat på en sak” släpptes 2018. Det goda mottagandet har varit överväldigande. Två gånger har hon nominerats till prestigefyllda P2 Jazzkatten, hon har fått Olle Adolphson- stipendiet och SKAP:s jazzpris.

– Jag hade inte förväntat mig att det skulle gå så fort, det är på gott och ont. För samtidigt som det såklart är himla härligt så har jag hela tiden kämpat med att känna att jag verkligen förtjänar allt det här – så typiskt att man ska känna så!

Det är mina melankoliska vardagsbetraktelser förenade med humor och lättsamhet

Den riktiga överraskningen kom i vintras. Amanda Ginsburg slog ut flera av sina egna hjältar, bland annat Georg Riedel och Bo Sundström, när hon vann en grammis för Bästa jazz.

– Körsbäret på tårtan – så otroligt roligt det var! Det första jag tänkte när de sade mitt namn från scen var ”Åh, nej! Jag läste ju aldrig mejlet om hur man skulle bete sig om man vann”, skrattar Amanda Ginsburg.

– Jag var helt i chock, men det gick bra ändå.

Hennes låtar är på svenska, doftar svenskt 60-tal och leder ofrånkomligt till att man tänker på storheter som Monica Zetterlund och Hasse och Tage.

– Så fort man sjunger jazz på svenska så tänker folk på dem. Men ja, min musik påminner om svenskt jazzsextiotal. Det är mina melankoliska vardagsbetraktelser förenade med humor och lättsamhet.

Amanda Ginsburg kommer till Scandic Skogshöjd lördag den 31 augusti.