Hundratals Nykvarnspendlare drabbas om Mälardalstågen försvinner – Lina, 17, får 50 minuter längre resväg

Majoriteten av tågresor från och till Nykvarn sker av vardagspendlare, som har periodbiljetter. Och under november 2019, en vanlig kollektivtrafiksmånad, åkte 18 000 resenärer till Nykvarn och 18 000 från Nykvarn. Under 2020, när pandemin pågick, har antalet resenärer minskat kraftigt. Under november 2020 skedde 10 500 resor till Nykvarn och 10 000 resor från Nykvarn, enligt Mälardalstrafik.

En av de som förlitar sig på Mälardalstågen så gott som dagligen är 17-åriga Nykvarnsbon Lina Pettersson. Hon måste ta tågen som går från Nykvarns station för att ta sig till sitt gymnasium i Stockholm.

– Det skulle påverka mig jävligt mycket om tågen ändras. Jag behöver ta mig till skolan och hem. Det blir krångligt att förlita sig på bussar eller pendel från Södertälje – det lägger 50 extra minuter på restiden, säger Lina Pettersson och tillägger:

– Om det inte är lika många avgångar i framtiden kommer det störa mina föräldrars arbete också, eftersom jag måste få skjuts och hjälp att ta mig till skolan.

För många Nykvarnsbor har möjligheten av en halvtimmes pendling till Stockholms central varit både en självklarhet och avgörande för vardagslivet. När LT pratar med resenärer på plattformen i Nykvarn erkänner majoriteten att de skulle påverkas om tågen försvinner.

Cirka 600 personer per dag tar tåg från Nykvarn, och nu under pandemin har resorna blivit färre på grund av hemarbete – när LT talar med resenärer vittnar flera om mer utrymme i vagnarna nu, jämfört med innan pandemin började.

Alla är däremot inte oroliga.

– Det kommer falla på plats till slut tror jag, det vore konstigt om tågen skulle sluta gå. Det påverkar möjligheten att ta sig till jobbet för flera samhällen – exempelvis hela Nykvarn och Eskilstuna. Det ligger i kommunens och regionens intresse att lösa det, säger resenären Fredrik Johansson innan han hoppar på sitt tåg.

SJ har dock meddelat att man säger upp avtalet med Mälardalstrafik i förtid, något som väckt starka reaktioner hos företaget – som fortsätter förhandla med SJ. För att resenärer inte ska stå utan kollektivtrafik i december har ett nytt temporärt avtal tecknats med MTR, som annars ansvarar för pendeltrafiken inom SL.

Nykvarnsmoderaterna har börjat arbeta med frågan tillsammans med moderater på region och riksnivå – och tänker starta en digital namninsamling för att stoppa den negativa utvecklingen, det berättar partiets ordförande Lena Schulte.

– Det vore förödande och en katastrof om det sker. Vi gör allt vi kan och utnyttjar alla kanaler vi har för att det inte ska ske. Vi är glada att alla som har anknytning till rikspartier engagerar sig, den här frågan är inte bunden av politisk färg, säger Lena Schulte (M).

Även socialdemokraterna i Nykvarn har lyft upp frågan på regional nivå och skrivit ett öppet brev till SJ:s styrelse med stark kritik mot beslutet, där de skriver att regionaltågen är ”nästan det enda rimliga alternativet för arbetspendling med kollektivtrafiken och genom detta agerande försvåras inte bara livspusslet utan även omställningen till ett klimatsmartare resande”.

– Självklart måste man hitta en lösning och självklart arbetar vi för att det inte ska bli verklighet, därför har vi kontakt med regionens politiker i frågan eftersom hela arbetet ligger på regionnivå, säger Märtha Dahlberg (S).