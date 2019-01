Superpensionären Elisabeth,77, vikarierar på Hölöskolan

Elisabeth Cardell, 77, gillar inte att sitta stilla. När hon hade ett ärende förbi biblioteket i Hölö blev hon stoppad av en lärare som berättade att hon behövdes på skolan. Elisabeth ställde upp direkt.

Under höstterminen har det stått en rullator parkerad bredvid entrén till Hölöskolan. Den har inte gått vilse på något sätt utan tillhör skolans senaste vikarie i bild, konstnären Elisabeth Cardell.

– Jag behöver den för att jag inte får lyfta saker. Vissa använder inte rullator för att de skäms men jag skäms inte. Jag behöver den för att ta mig runt. Och så får man åka gratis på bussen också, säger Elisabeth med ett litet lurigt leende.

Elisabeth Cardell leder en klass med åttor i bildsalen till att göra sina egna julstjärnor med papper, lim, sax och snöre. Jobbet har lika många sidor som det finns elever. Det är allt ifrån att ge de intresserade eleverna nya uppslag och mer utmaningar till att uppmuntra de mer ointresserade till att hitta en väg framåt.

– Jag blir så glad när de får till något, det är så roligt. De som inte kommer igång själva får jag visa lite hur man gör sedan kommer de kanske över tröskeln och så är de igång. De blir så glada när de ser att de kan skapa något, säger hon.

Hennes morotsröda kalufs sticker ut bland eleverna som hon ofta bara når till axeln. Elisabeth styr och ställer i klassrummet med en självklarhet som inte har några hårda kanter över huvud taget. Under arbetslivet har hon jobbat under långa perioder som bildlärare och även i andra ämnen.

Den bakgrunden gjorde att hon fick frågan om hon kunde tänka sig att hoppa in som vikarie i bildsalen under hösten. Nu har hon även fått en fråga om att fortsätta under våren.

– Vi blev jätteglada när hon kom till oss. Det är få frivilliga som anmäler sig. Vi har svårt att hitta vikarier, säger Maria Elv, rektor på Hölöskolan.

Barnen har visat ett intresse för Elisabeth och nu vet alla hur gammal hon är. De har börjat jämföra med sina egna mor- och farföräldrar.

– Några har börjat göra saker till sin mormor eller morfar. Då har jag sagt att de nog blir väldigt glada över något som barnen gjort själva.

– Eleverna tycker jättemycket om henne. Och när hon behöver hjälp kommer hon och frågar. Hon är väldigt rättfram person, säger Maria Elv.

Elisabeth Cardell bor vid Nibble gård och kan ta bussen direkt till jobbet på skolan. Samtidigt är det tydligt att arbetet är ansträngande för henne.

– När jag kommer hem från jobbet brukar jag lägga mig att vila. Sen går jag upp och äter middag och sen går jag och lägger mig, säger hon.

Men fördelarna väger upp. Att hålla igång på olika sätt gör att hon orkar mer. Att sitta framför en tv hela dagarna tror hon inte skulle göra gott.

– Jag rekommenderar andra att göra det här. Jag skulle aldrig bara kunna sitta ensam hemma, säger Elisabeth Cardell.

– Hon är en otroligt färgstark person inte bara till utseendet. Jag tänkte att hon kommer att passa våra barn, säger Maria Elv.

Samtidigt är Elisabeth Cardell glad över att få lite inkomster utöver pensionen. Hon har under många år åkt som volontär till Senegal för att undervisa i konst på en flickskola. Resorna och boendet betalar hon ur egen ficka.

Tar rullatorn till jobbet

Namn: Elisabeth Cardell.

Ålder: 77 år.

Bor: Nibble gård.

Gör: Pensionär som hoppat in som vikarierande bildlärare.