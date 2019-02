Linda Chalkias är ny bas i Hölöpolitiken: ”Jag vill att folk ska veta vilka vi i nämnden är”

Anmäl text- och faktafel

Linda Chalkias flyttade till Hölö 1996. Det var liksom mitt emellan Nyköping, där hon är uppvuxen, och Stockholm, varifrån maken Sacke kommer. Hennes svärfar är grek och alltså förklaringen till det inte helt vanliga efternamnet.

Paret bor i dag kvar i samma hus, precis väster om järnvägen. Fast då var det en sommarstuga med utedass.

– När vi flyttade hit tänkte jag att vi inte skulle bli kvar så länge, men vi trivs med huset och vi trivs med trädgården. Vi har byggt ut i takt med att familjen har växt. Barnen har varsin utbyggnad, kan man säga.

Tomten är stor och det är ju synd att inte utnyttja det, säger Linda Chalkias. Så i höstas stod ett växthus klart.

– Jag tycker att det är väldigt roligt att odla. Tanken är att det ska växa massor av tomater, paprikor, aubergine och chili här. Vi planerar också att odla potatis och olika kålsorter. Jag drömmer om att kunna hämta in egna grönsaker, att inte vara så sårbar.

Hölö har vuxit sedan 1996, konstaterar Linda Chalkias. Västra Lida, bostadsområdet bara ett stenkast bort, har till exempel kommit till.

– Men vi har samma lilla butik nu som då. Hölögrillen fanns när vi flyttade hit. Då fanns också konditori och post. När det gäller service har Hölö inte vuxit. Vi behöver ha en större butik.

Frågan är var en ny butik borde ligga: Nära stationen där det inte stannar några tåg men väl bussar? Eller i Wijområdet vid motorvägen?

Därmed är vi inne på politik – för just den frågan har varit föremål för en intensiv debatt. Centern har talat för Wij, Socialdemokraterna genom Tomas Kullberg för busstationen.

Vad tycker du?

– Jag tycker att det vore bra med en större butik i Wijområdet. Det är klart att det inte är någon enkel fråga, men inom Centern är vi ganska bestämda om att det är bästa alternativet, säger Linda Chalkias.

Hennes parti vill göra om entrén till Hölö från motorvägen och bland annat göra våtmarken mellan E4:an och skolan till ett strövområde med dammar och elljusspår.

En annan viktig fråga är att få tåg till Hölö. Antingen att regionaltågen börjar göra uppehåll vid stationen eller att pendeltåget får en ny linje från Järna till Hölö och vidare mot Vagnhärad.

– Det viktiga är att vi får tåg hit. Pendeltåg har vi ju aldrig haft, däremot regionaltåg en gång i tiden.

2014 gick det väldigt fort. Jag hamnade på listan, visserligen på baksidan, på plats 27. Jag fick plats i kommundelsnämnden och allt var väldigt spännande.

Vi får backa drygt fyra år tillbaka i tiden, till valrörelsen 2014, för att hitta den punkt då Linda Chalkias blev medlem i Centerpartiet och började engagera sig politiskt.

– Jag har röstat på Centern betydligt längre än jag har varit medlem. För mig var det ett självklart val utifrån de värderingar som finns inom partiet – man värnar landsbygden, är ett grönt parti och ett liberalt parti.

Då hade Socialdemokraterna ordförandeposten i Hölö-Mörkö kommundelsnämnd, först genom Kerstin König och efter hennes bortgång genom Tomas Kullberg. Linda Chalkias tillhörde oppositionen och var andre vice ordförande. Efter valet 2018 fann Socialdemokraterna och Centern varandra och styr nu Södertälje kommun tillsammans med Miljöpartiet och Kristdemokraterna.

I uppgörelsen mellan de fyra partierna fick Centern ordförandeposten i Hölö-Mörkö kommundelsnämnd. Vid årsskiftet gjordes därför en rockad – Linda Chalkias tog över som ordförande och Tomas Kullberg blev vice ordförande.

Rent konkret gick det till så att Linda Chalkias fick frågan från Centerns valberedning, funderade några dagar – och tackade ja.

– Egentligen tvekade jag inte, men jag ville ändå fundera och prata med familjen. Nu behöver jag lägga mer tid på politiken och det innebär en förändring hemma.

Ordförandeposten i Hölönämnden ger henne ett deltidsarvode, 25 procent av heltid. Första mötet med ordförandeklubban i handen är avklarat.

– Det är klart att det var nervöst och visst hade jag med mig många tankar efteråt. Men jag tycker att det gick bra – det var en utmaning som jag var mogen att ta mig an, säger Linda Chalkias.

På dagordningen i år står bland annat att den nya konstgräsplanen på idrottsplatsen ska bli verklighet, att få till en plan för bredbandsutbyggnaden och att hitta en lösning för det underdimensionerade reningsverket. Centern vill också se en satsning på gång- och cykelbanor, bland annat till ridskolan norr om tätorten och till Åbynäsbadet.

Vad tänker du då om den nya koalitionen i Södertälje?

– Jag tror att den nya konstellationen kan vara bra och utvecklande för Södertälje.

Men Moderaterna och Liberalerna blev förvånade?

– Det är klart att de blev. Men det uppstod en möjlighet för oss att påverka politiken att bli mer liberal och det är vi nöjda med. Det var ett svårt val, men vi står för det och tror att det är bra för Södertälje.

Rikspolitiken då – vad säger du om januariöverenskommelsen?

– Det är klart att vi allra helst hade sett ett annat styre, men jag är väldigt stolt över att mitt parti stod fast vid det vi sade från början, att vi inte skulle göra oss beroende av Sverigedemokraterna och att vi heller inte ville bli ett stödparti för Stefan Löfven. Vi har stått fast vid våra värderingar och har nu ett stort inflytande över politiken.

Linda Chalkias är högstadielärare. Nu jobbar hon i Salem, men tidigare var hon på Hölöskolan. Under sina sex år där lärde hon förstås känna många ungdomar och många föräldrar. Samma sak från tiden inom Hölö-Mörkö IF, där hon var gymnastiktränare under 14 år, och dessutom styrelseledamot och involverad i midsommarfirandet vid Wij gammelgård och kioskverksamheten vid Åbynäsbadet.

Att hon är ordförande för kommundelsnämnden vet däremot inte så många, tror hon.

– Jag tror att fler vet att jag var med i LT när utegymmet togs i bruk i somras.

Finns det ett avstånd mellan politikerna och den vanliga Hölöbon?

– Folk kanske tänker att en politiker är någon som inte lyssnar och finns någonstans långt bort. Men vi lokala politiker finns nära och det går jättebra att vända sig direkt till oss med förslag och idéer.

Hon vill att Hölöborna ska veta vilka som sitter i kommundelsnämnden och hon vill veta vad folk tycker och tänker i alla möjliga frågor.

Politikerträffarna på biblioteket lyfte inte, enligt Linda Chalkias. Kanske är det inte fysiska möten som är svaret? Kanske är det sociala medier? Hur dialogen ska få fart ska redas ut så snart det bara går.

– Vi vill att folk ska veta vilka vi är. Vi vill att folk ska höra av sig. Vi finns här för alla boende i Hölö, på Mörkö och på Oaxen, säger Linda Chalkias.

Lärare, trädgårdsodlare och lokalpolitiker

Namn: Linda Chalkias.

Ålder: 47 år.

Bor: Centrala Hölö sedan 1996, innan det i Stockholm och Södertälje, uppvuxen i Nyköping.

Familj: Maken Sacke, fyra barn mellan 11 och 22 år samt ett bonusbarn på 29 år.

Yrke: Högstadielärare i svenska och SO sedan 15 år, jobbar i Salem, tidigare sex år på Hölöskolan.

Fritid: Odlar i trädgården, springer och tränar på gym, diskuterar litteratur i en lokal bokklubb, paddlar kajak, tidigare gymnastikledare och styrelsemedlem i Hölö-Mörkö IF.

Aktuell: Ny ordförande för Hölö-Mörkö kommundelsnämnd, centerpartist.

De sitter i Hölö-Mörkö kommundelsnämnd

Ordförande: Linda Chalkias (C).

Förste vice ordförande: Tomas Kullberg (S).

Andre vice ordförande: Haiko Ratzburg (M).

Ledamöter: Ann-Marie Friström (S), Mattias Göransson (L), Mariusz Kawecki (SD), Eva Molnar (KD), Mats Pertoft (MP), Cerstin Sjölund (V) och Johanna Sällberg (C).

Ersättare: Patrik Arias (C), Ulf Eriksson (V), Rikard Hedelin (KD), Ola Karlsson (RP), Anders Lönn (S), Bo Ohlson (S), Eva-Lotta Pettersson (MP), Joakim Ströberg (L) och Kalle Öholm (M).