Filmaren från Hölö blev vittne till terrorattacken i New York – livet förändrades: ”En stor katalysator i mitt liv”

Han har under flera år varit en framgångsrik fotograf i New York. Redan som fotoassistent åt andra fotografer var han med under den tid då välbetalda supermodeller prydde omslagen till de glansiga internationella magasinen.

Nu driver han Campfire stories, en plattform där Mattias Olsson visar sina egenproducerade filmer och där du som betraktare betalar just så mycket som du tycker det är värt.

– Jag känner inte till någon annan som jobbar så här i filmbranschen, med gåvoekonomi, säger Mattias Olsson.

Mattias är 47 år, född och uppvuxen i Malmö. Han hade bra skolbetyg i matte, kemi och fysik och syokonsulenten tyckte att han skulle bli tekniker. Men det tyckte inte Mattias.

– Det var skittråkigt med matte och kemi. Jag hade fått en kamera av min pappa som jag sprang runt och tog bilder med, så jag sökte till en fotoutbildning på gymnasienivå. Syokonsulenten sa att jag begått ett misstag. Då växte något i mig och jag pep till honom: ”Det är faktiskt jag som bestämmer”. Det var ett viktigt ögonblick.

Efter fotoskolan tog karriären fart och så småningom hamnade han i New York där han tillbringade 13 år som lifestyle-fotograf, men han kom till en brytpunkt då han stannade upp och frågade sig vad han egentligen sysslade med. Det här var under George Bush-epoken, en tid som starkt påverkade Mattias.

– Jag blev ögonvittne till nine-eleven i New York. Efter en resa till Sverige var jag tillbaka i min lägenhet i New York och på tv sa de att något hade hänt, att ett flygplan flugit in i ena tornet till World trade center. Då gick jag upp på taket och såg att det brann rejält. När vi står där kommer nästa plan. Det är galet i sig självt, men efterspelet blev en stor katalysator i mitt liv, hur man handskades med det som hänt och hur man i medierna pratade om det.

Mattias berättar att han chockades av händelsen och han ville förstå hur något sådant kunde hända. Men han tyckte att han inte fick några tillfredsställande svar.

– När man tittade på nyheterna fick man väldigt platta och tomma svar i stil med: ”De är ondskefulla och hatar oss för att vi är fria”. Det fanns ingen analys som tillfredsställde djupet av min undran.

Mattias började själv läsa om USA:s historia, om mänsklighetens historia, civilisationens och kolonisationens historia, slavhandel och maktspel, för att förstå det som hände runt honom.

– Det satte igång väldigt djupgående tankar. Det som för mig presenterats som livet, kanske inte riktigt var så. Alla det som sagts mig handlade bara om en yta, en fasad och jag var upptagen med att göra saker som var häftiga, sådant man kunde berätta om och som lät bra.

Det ledde till att Mattias flyttade hem till Sverige. Den typ av jobb han gjort tidigare var inget han kunde stå för längre. Istället bestämde sig Mattias för att börja göra dokumentärfilm. Efter en utbildning på Biskops Arnö folkhögskola har han jobbat med film och gjort flera produktioner åt Sveriges television, bland annat ”Sheriffen i Övergran” och ”Holkmannen”. Men nu är det Campfire stories som tar all hans tid.

– Det är två saker som lett mig fram till Campfire stories. Det ena är finansiering. Ungefär 10 procent av alla ansökningar som man skickar olika institutioner får bifall och 90 procent får avslag. Om man inte är intresserad av kommersiella uppdrag för att överleva – då måste man in i de där 10 procenten med alla sina projekt.

Mattias menar att konsekvensen blir att det uppstår en konkurrenssituation gentemot andra filmare och att han tycker att det är svårt att glädjas när kollegor får finansieringen ordnad.

– Det ogillar jag starkt hos mig själv. Jag tycker istället om känslan av samarbete, att vi är kollegor, att vi sitter i samma båt och kan utbyta erfarenheter.

– Det andra är att om jag får en idé så börjar jag tänka på att modifiera den för att lättare få finansiering. Det tycker jag inte heller om. Då tar man bort möjligheten att skapa något som är unikt, som är sprunget ur något djupare än hjärnkontoret.

Hur ska man då göra för att få jobba med de där idéerna från djupet med hundra procent professionell målsättning, finansiering och med möjligheten att visa upp resultatet? Mattias har hittat sitt svar. Det stavas Campfire stories. Där kan han visa och sprida de filmer han gör, och få projekten finansierade.

– Jag vill inte sätta ett pris på filmerna. De har ett oändligt värde för mig. 30 kronor för en film är lite för något jag lagt ned hela min skaparkärlek i. Samtidigt är 30 kronor kanske mycket för en student som inte har pengar.

Hjärnan är praktiskt när man ska komma i tid till möten eller komma ihåg inköpslistan. Den är mindre praktisk till att skapa berättelser.

Dilemmat har Mattias löst genom att låta den som ser filmen bestämma hur mycket det ska kosta.

– Min rekommendation är att man ska betala så mycket det kostar att köpa sig en kopp te på närmaste ställe. Det är många som inte betalar av olika anledningar, men det ingår i modellen. Det ska vara fritt om man har lust. Jag tänker att de jag riktar mig till är sådana som jag litar på och som uppskattar det jag gör.

Just nu arbetar Mattias med en film som är en samproduktion mellan Campfire stories och Sveriges television. Arbetstiteln är ”On compassion” och där har Mattias inte tummat något på sin idé. Den handlar om motsatsen till polarisering och att vi alla sitter i samma båt.

– Om vi förstår det och slutar att dehumanisera ”den andre”... Alltså, det tar så mycket energi från de riktiga frågorna som har med vår planet att göra.

Handlar dina filmer om hållbarhet just nu?

– Ja, men ibland är det inte så uppenbart. Eftersom jag jobbar med inspiration som kommer djupare inifrån så kan berättelserna tolkas som att de inte handlar om miljön, men för mig gör de det. Att motverka polariseringen i samhället är att jobba för miljön.

Mattias menar att han inte har några övergripande mål med sin verksamhet. Mål, säger han, är sådant som hjärnan håller på med. De filmer Mattias gör är snarare en konsekvens av hans inspiration. Men ett mål finns trots allt.

– Hjärnan är praktiskt när man ska komma i tid till möten eller komma ihåg inköpslistan. Den är mindre praktisk till att skapa berättelser. Jag har ingen strategi, men målet är att vända världen i en bättre riktning. Om vår kultur är en flod så känns det som den är på väg åt fel håll. Att flyga mindre, sopsortera och köpa ekovaror är som att sätta ner pinnar i floden för att stoppa flödet. Det ändrar inte riktningen. Frågan jag har börjat ställa mig själv sedan 9/11, 2001 i New York är: Hur kan man ändra riktningen på floden?

Vad gör du om tio år?

– Jag har så enormt många filmidéer som poppar upp. Det är skitkul! Planen är att få fler följare så att det kommer in lite mer pengar varje gång jag gör en film. Då kan jag fortsätta göra fler filmer. Det här kan bli hur stort som helst och om det blir det tänker jag skapa en filmfond som andra filmare kan söka pengar ur, för filmer som vill skapa förändring. Om 10 år kanske Campfire stories är som ett Netflix, med massor av filmer skapade av ett globalt nätverk av filmare med samma driv för att påverka samtiden i en positiv riktning.