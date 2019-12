”Hollywood är något extra” – Adam Skeppar lämnar turnébussen för julefrid hemma i Södertälje

Adam Skeppar, gitarrist, har kommit hem för att fira jul. Han har precis avslutat en turné i Asien och Australien med Abbarama, ett band som hyllar Abba genom att spela deras musik. Vi träffas på ett kafé, Adam har beställt en kaffe.

– Publiken känner igen hitsen, men uppskattar det moderna soundet, vi försöker göra det på ett bra och schyst sätt med bra energi. Vi är ett sammansvetsat gäng, vi känner varandra väldigt väl och det är roligt. Allas sidor kommer ju ut när man lever så tätt på varandra, vi blir lite som en familj, men vi har bra kommunikation, det är sällan några konflikter, säger Adam.

Hans långa blonda hår är utsläppt och böljar över axlarna. Det händer grejer för Adam Skeppar som spelar för fullsatta hus, ibland tusentals i publiken. Abbarama har blivit succé både i USA och i andra länder. De är sex personer i bandet med olika bakgrunder. Turnélivet är ungefär som han hade förväntat sig, men det är tydligt att det kan bli en del väntetid.

– Jag försöker hålla igång och passar på att träna, det är viktigt för att hålla rösten bra. Det är ju lätt att man tappar det, när du kan få obegränsat med mat och alkohol. Men vi behöver hålla oss hälsosamma och relativt vältränade. Det är svårt att nå högre toner om man druckit mycket alkohol, jag har höga krav på mig själv och vill att det ska låta bra, säger han.

Han ger ett trevligt och avslappnat intryck – när han inte turnerar arbetar han som lärarassistent på Musicians Institute i Hollywood, där han själv har studerat i ett och ett halvt år. ”Hollywood är kul” konstaterar han.

Och bra går det. Han har startat ett samarbete med Bianca Ryan och en R&B artist som heter The Reasn. Bianca vann America's Got Talent när hon var 11 år och nu är Adam Biancas gitarrist. Det blir en del stora uppträdanden och framträdande i nationell tv. Adam har turnerat med The Reasn, är med i hans senaste musikvideo och ska även spela in hans nästa album.

– Jag blir sällan nervös, men jag taggar till, jag vill alltid göra mitt bästa. Visst kan jag känna mer press ibland, när jag vet att det är skivbolag på plats, de förväntar sig ett färdigt koncept och att allt sitter. Skivbolagen vill ju gå in med en så liten risk som möjligt och då behöver man verkligen ta det till nästa nivå. Men å andra sidan försöker jag alltid göra mitt bästa för publikens skull, säger Adam Skeppar.

Men det är mycket pengar involverat i spelningarna, det finns inte utrymme för misstag. Att Hollywood skulle vara ytligt menar Adam att han inte känner igen sig i. Visst finns det folk som snackar mycket och överdriver sin egen förträfflighet.

– Man lär sig vilka som bara har ett behov av att hävda sig, men mest är folk trevliga och det är lätt att träffa folk i branschen. Man kan stöta på kändisar på vilken bar och spelning som helst. Popkulturen är väldigt levande och det händer alltid något, jag tycker att det är fantastiskt, säger Adam.

Hans utvecklingskurva står knappast still.

– Jag utvecklas hela tiden eftersom jag jobbar med musiken och i olika studios, lär man sig med tiden vad som blir bra. Teori är alltid bra att lära sig, men hur du lyssnar och får det bästa groovet, kräver att du är ute mycket, säger Adam.

Han lever med musiken dygnet runt, nästan andas den. När han inte jobbar, turnerar, spelar eller är ute och träffar andra musiker, jammar han ofta i Musicians Institutes lokaler, dit Adam har fri tillgång.

Att komma hem till Södertälje är visserligen skönt, men Adam längtar redan tillbaka lite till sitt Hollywood.

– Men det är fint att träffa kompisar och familjen, många är ju nyfikna, det är kul förstås. Jag är med om ganska mycket, men det är stora delar som inte syns, alla timmar i en turnébuss eller på resande fot, eller tristessen på ett hotellrum. Men jo, jag har förstås haft tillfällen som varit ”a dream come true”.

Undertecknad ber om att få se Adams händer, går det att se på dem att han spelar mycket gitarr?

– Nej, nu har de läkt ihop, nu är det mer som ett starkt skydd på fingertopparna, men visst de har varit rätt trasiga tidigare.

Adam vill inte riktigt avslöja vad som är på gång framöver, men säger att det finns stora artister som är intresserade av ett samarbete med honom. Det skulle bli en möjlighet för honom att nå ut till en bredare publik.

Du mår ganska bra va?

– Ja, jag mår bra! Det är annorlunda att vara hemma, jag har knappt varit hemma på tre år. Hollwood är något extra, inget går upp mot när solen går upp över Hollywood-skylten och jag kanske varit i en schyst studio hela kvällen. Jag trivs bra med att resa och turnera också och verkligen plöja ner mig i musiken. Nyligen gjorde jag en spelning med Steve Vai som hade en välgörenhetsgrej – Steve Vai's Big Mama Jamathon – det var mycket gästartister och en riktigt rolig grej, säger Adam.

En schyst studio kan till exempel vara samma studio som Metallica spelade in sitt klassiska Black album i. Ja det är väl tveksamt om Adam någonsin blir Södertäljebo igen – men vi lär garanterat få se mer av honom. Han har höga mål och många drömmar.

Drömmer du på amerikanska?

– Haha ja faktiskt, en roomie i Sverige sa att jag pratat i sömnen – och att jag sa något på engelska då. Det är nog lite blandat, jag tänker nog på båda språken.

