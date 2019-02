Tung förlust för SSK mot Modo – två insläppta i boxplay: "Ska vi inte göra"

Anmäl text- och faktafel

SSK förlorade med 5-1 hemma mot Modo under lördagen. Matchen var slutsåld, men Södertälje kunde inte utnyttja det till sin fördel. Det var surt, tycker Måns Lindbäck.

– Det var kul att det kom mycket folk och publiken gjorde det bra. Det är roligt att spela när det är fullsatt på läktaren. Vi skulle velat ta tre poäng nu när det var så många här. Jag hoppas att de kommer tillbaka i alla fall, säger SSK:s forward.

Vad sa ni till varandra efter matchen?

– Inte så mycket. Det är inte så många matcher kvar nu, så det är bara att gå vidare. Nu måste vi börja ta poäng under de kommande omgångarna.

22-åringen tycker att SSK:s spel i numerärt underläge var en av anledningarna till att det blev förlust.

– Vi släpper in två mål i boxplay. Det ska vi inte göra. Och att göra ett mål på hemmaplan, det räcker ju inte heller. Det är två saker som vi måste förbättra till kommande matcher.

Vid flera av Modos mål så kom bortaspelarna in enkelt framför SSK:s målvakt. Det är inte Lindbäck nöjd med.

– Självklart vill vi vara tuffa framför mål. Där ska vi skydda vår målvakt och de ska inte komma in för lätt. Sen ska vi vinna alla lösa puckar som är där inne. Det gäller även i offensiv zon. Det är en strid som vi måste gå in i, absolut.

Trots nederlaget tycker Lindbäck att hans egen kedja, med Sebastian Höglund och Victor Andersson, spelade helt okej.

– Vi gjorde det bästa av de bytena som vi hade under matchen. Vi hade några chanser mot mål, där vi tryckte oss in framför mål. Pucken gick inte in, men vi gjorde vår uppgift. Vi tog pucken från egen zon till anfallszon och försökte göra det bästa av den speltid som vi fick.

Isak Wallin gjorde sin andra match i SSK. Södertälje plockade in målvakten under veckan och Lindbäck tycker att burväktaren har gjort det bra.

– Det är kul att ha han här. Han har kommit in i gruppen snabbt och det är en bra kille. Han var med och vann i sin första match, men nu förlorade vi tyvärr.

Efter förlusten är SSK kvar som åtta i Hockeyallsvenskan. Nian Björklöven, under playoffstrecket, står på samma poäng men har sämre målskillnad. Sex matcher återstår för båda lagen.

Matchfakta

Hockeyallsvenskan

SSK-Modo 1-5 (0-2, 0-1, 1-2)

Första perioden: 0-1 (1.02) Joakim Hagelin (Henrik Björklund, Jonathan Johnsson), 0-2 (11.44) Daniel Sylwander (Henrik Björklund).

Andra perioden: 0-3 (3.00) Patrik Karlkvist (Joakim Hagelin, Jonathan Johnsson).

Tredje perioden: 1-3 (5.45) Hugo Gustafsson, 1-4 (13.37) Henrik Björklund (Patrik Karlkvist, Tobias Enström), 1-5 (16.55) Kalle Jellvert (Linus Pettersson)

Skott: 29-22 (10-8, 10-10, 9-4)

Utvisningar: SSK: 4x2. Modo: 4x2.

Domare: Johan Nordlöf (Robin Werner, Fredrik Rönnberg)

Publik: 6105

