Tabellettan gästar SSK – Lundberg positiv: "Tänker tillbaka på senaste matchen"

Under onsdagen är det dags för den 35:e omgången av Hockeyallsvenskan. För SSK:s del innebär det en hemmamatch mot Oskarshamn. Till det mötet kommer Södertälje att gå in med i stort sett samma lag som under de senaste omgångarna.

– Vi har de disponibla som vi hade mot (Vita) Hästen senast. Den enda skillnaden är att (Lucas) Feuk, som spelade med J20 i helgen, kommer vara med och spela från start mot Oskarshamn, säger SSK:s tränare Ulf Lundberg.

Ludwig Blomstrand, som missat de senaste matcherna på grund av en skada, var med under måndagens frivilliga träning. Men under tisdagens pass klev han av efter uppvärmningen. Forwarden missar Oskarshamn-matchen.

– Han kan inte spela imorgon. Det är även osannolikt att han kan spela på fredag (borta mot Pantern). Nej, det är för tidigt. Men det är positivt att han kan vara med mer och mer på träning, säger Lundberg.

Vad har ni pratat om inför matchen mot Oskarshamn?

– Vi tänker främst tillbaka på den senaste matchen mot Oskarshamn (då SSK vann med 4–1 på bortaplan).

– Inför den här matchen tror jag att det kommer bli en höghastighetsmatch. Det innebär att vi måste ta snabba beslut, och ju mer vi kan ha pucken desto bättre. Men vi måste vara beredda på att jobba hårt i backcheckingen och vara på plats. Spelet med och utan puck hänger ihop. Håller vi ihop laget och är tajta, ja då finns det mer alternativ när vi vinner pucken. Sen måste vi ta oss in framför mål. Det är en grej som vi har gjort bra några matcher, men det var något sämre mot Hästen. Det måste vi hitta tillbaka till.

Oskarshamn går in i mötet i Scaniarinken med ett starkt självförtroende. De har vunnit åtta av sina nio senaste matcher. Lundberg tycker att det är en specifik sak som Södertälje måste se upp med hos onsdagens motståndare.

– Det är framför allt att de kör. Att de sätter väldig press, och också att de går i djupled. För oss är det de där snabba besluten och att genomföra första tanken som gäller. Du hinner inte sortera till andra eller tredje tanken.

Inför onsdagens match finns det en siffra som är dyster för SSK. Laget har släppt in 99 mål under säsongen, flest av´alla lag i Hockeyallsvenskan. Lundberg tycker dock att den statistiken inte ger en helt rättvis bild.

– Hur många mål har vi släppt in i öppen kasse när vi har forcerat? Det är nio stycken. Det ska man nog också ha med sig.

– Men visst, det är väldigt jämnt i tabellen just nu. Leksand fick stryk igår, men har en match mindre spelad. Vi jobbar med prestationerna och det har varit flera bra matcher den senaste tiden. Men i Hästen-matchen senast var det många utvisningar och det blir ingen riktig rytm. Vi kunde ha fått två poäng, med straffen i sudden och så. Men vi får ta den poängen vi fick och gå vidare.

Har ni pratat om att reducera antalet utvisningar till matchen mot Oskarshamn?

– Ja, det har vi alltid i åtanke. Sen är det ofta ett litet lotteri hur det blir med den saken. Men vi ska hålla klubborna i isen och vara så smarta som det går. Sen får man självklart ta en utvisning för att rädda ett mål.

Tidigare möten under säsongen mellan SSK och Oskarshamn

21 september: Oskarshamn–SSK 5–3

30 november: Oskarshamn–SSK 1–4

