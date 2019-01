SSK tog viktig seger mot Modo – efter säsongens räddning: "Alla hade räknat in ett mål"

Anmäl text- och faktafel

SSK tog tre viktiga poäng mot Modo efter 3–2 i Scaniarinken. Marcus Fagerudd blev segerskytt för hemmalaget, efter en stark insats från hemmamålvakten Alexander Sahlin. I och med segern går SSK upp som sjua i tabellen, medan Modo är femma.

Modo inledde bäst i den första perioden. Gästerna var betydligt hetare än SSK och skapade flera chanser under de första minuterna. Efter 4.50 fick bortalaget in 1-0. Tobias Enström vann tillbaka pucken i offensiv zon och hittade fram till Victor Berglund som gjorde mål.

Den ledningen höll i cirka sex minuter. Sen kvitterade David Berg för SSK. Han tryckte in 1-1 med en backhand efter att Sebastian Dyk och Nicolai Meyer gjort ett starkt förarbete. Det var backens första mål för klubben.

I den andra perioden tog SSK över. Redan efter 39 sekunder studsade pucken fram till Nicolai Meyer. Dansken sköt in 2–1 i öppet mål. Efter det drog Modo på sig fyra utvisningar under resten av perioden. Det gav hemmalaget ett fortsatt övertag, men SSK fick inte in pucken någon mer gång under mellanakten.

Sen kom Modo tillbaka in i matchen i den tredje perioden. Victor Berglund gjorde sitt andra mål för kvällen och kvitterade till 2–2.

Efter det skapade båda lagen chanser, där SSK bland annat sköt i ribban. Hemmalaget var snabbast på att utnyttja sina lägen. Marcus Fagerudd gjorde 3–2 i boxplay och blev matchvinnare.

Matchens grej

Med cirka två minuter kvar av den första perioden fick Modo öppet mål i powerplay. Alla hade räknat in 2-1 till gästerna. Alla förutom Alexander Sahlin. SSK-målvakten räckte ut klubban och styrde pucken över mål. En av säsongens snyggaste räddningar i Hockeyallsvenskan.

Matchens miss

Modos andraperiod. Efter en stark insats under matchens första 20 minuter fick gästerna en mardrömsstart i den andra perioden. SSK tog ledningen i den första minuten. Sen drog gästerna på sig fyra utvisningar. Flera av dem hade gästerna kunnat undvika. Henrik Björklund åkte bland annat ut för "abuse of officials." Slarvigt av Modo att ge över initiativet till SSK.

Matchens tre bästa spelare

Alexander Sahlin, målvakt, SSK

Räddade SSK i den första perioden. Hemmamålvakten stod pall när Modo inledde matchen bäst. Han stod dessutom för karriärens kanske bästa räddning, vilket inte gör saken sämre. Utan Sahlins spel under första 20 hade SSK hamnat långt efter Modo i matchen.

Nicolai Meyer, forward, SSK

Meyer fortsätter att producera för SSK. Dansken gjorde två nya poäng mot Modo och är nu uppe i 38 totalt. Forwarden var inblandad i det mesta som SSK skapade.

Victor Berglund, back, Modo

Berglund hade gjort två mål under hela säsongen inför matchen mot SSK. Under fredagen dubblade backen sin målskörd. Han gjorde både 1–0 och 2–2 för gästerna.

Matchfakta / Hockeyallsvenskan

SSK–Modo 3–2 (1–1, 1–0, 1–1)

Första perioden: 0–1 (4.50) Victor Berglund (Tobias Enström), 1–1 (11.12) David Berg (Sebastian Dyk, Nicolai Meyer).

Andra perioden: 2–1 (0.39) Nicolai Meyer (Sebastian Dyk, Christopher Liljewall).

Tredje perioden: 2–2 (5.08) Victor Berglund (Tobias Enström), 3–2 (10.07) Marcus Fagerudd (Hugo Gustafsson, Emil Bejmo) spel fyra mot fem.

Skott: 37–23 (11–11, 12–4, 14–8)

Utvisningar SSK: 5 x 2

Utvisningar Modo: 7 x 2

Publik: 3595