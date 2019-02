SSK tillbaka på slutspelsplats – efter briljant målvaktsspel och målkalas: "Wow, vilken spelare"

Anmäl text- och faktafel

Oerhört viktiga poäng stod på spel när SSK gästade Himmelstalundshallen och Vita Hästen under onsdagskvällen. Södertäljeklubben hade parkerat just under slutspelsstrecket, samtidigt som Vita Hästen kämpar för sin överlevnad och gör allt för att undvika ett negativt kval.

Den första perioden var jämn, men hemmalaget hade stundtals övertaget, i synnerhet när det kom till spel fem mot fem. Att Vita Hästen inte lyckades hitta nätmaskorna var enbart tack vare Alexander Sahlin som stod för jätteräddning efter jätteräddning.

SSK hade förvisso ett par heta lägen. Christopher Liljewall var nära att måla två gånger och några minuter senare träffade Mikael Ahlén stolpen, men den första perioden slutade mållöst.

I den andra perioden spräcktes matchnollan, efter en våg av anfall kunde målkungen Nicolai Meyer slutligen ge SSK ledningen – men en felpassning senare skulle Vita Hästen kvittera.

Det började se mörkt ut för SSK när de drog på sig två utvisningar direkt efter varandra, men då ordnade Måns Lindbäck ett friläge till Sebastian Höglund som överlistade Viktor Kokman i Vita Hästens kasse.

SSK:s målande slutade dock inte där. När slutsignalen ljöd stod det 2-5 på resultattavlan – en seger som gjorde att SSK studsade tillbaka till åttondeplatsen i tabellen.

Blytungt för Vita Hästen, men oerhört viktigt för SSK.

Matchens tre bästa spelare

1. Alexander Sahlin, SSK

Alexander Sahlin var under onsdagskvällen tillbaka i SSK:s kasse. Hur gick det? Väldigt, väldigt bra. Var den största anledningen till att SSK höll sig kvar i matchen i den första perioden.

2. Hugo Gustafsson, SSK

Det är inte så svårt att förstå varför Hugo Gustafsson är nominerad till Guldgallret i år. SSK-centern var briljant stora delar av matchen. Skapade läge efter läge i offensiv zon och var en klippa i egen zon.

3. Christopher Liljewall, SSK

Wow, vilken arbetsglad spelare Christopher Liljewall är. Kämpar för laget i varje byte. Ger sig aldrig och står upp för laget match efter match. Ett riktigt bra kaptensämne och en mycket viktig spelare för SSK.

Matchens grej

När Isak Wallin anslöt till SSK blev konkurrenssituationen helt annorlunda för George Sörensen och Alexander Sahlin. Efter två matcher i båset var Sahlin tillbaka på isen och visade verkligen att han är här för att utmana om förstaspaden. Det blir svårt för Ulf Lundberg att välja bort Alexander Sahlin när han är i så bra form.

Matchens vändning

SSK drog på sig två utvisningar tätt inpå varandra. Vita Hästen fick ett momentum – men det skulle Sebastian Höglund se till att förstöra. SSK-forwarden fick ett friläge och förvaltade det på bästa möjliga sätt – genom att hitta nätmaskorna och vände därmed matchen.

Matchfakta: hockeyallsvenskan

Vita Hästen – Södertälje SK 5-2 (0-0, 1-3, 1-2)

Andra perioden: 0–1 (5.29) Nicolai Meyer (Marcus Oskarsson, Sebastian Dyk), 1–1 (30.34) Marcus Eriksson, 1–2 (34.45) Sebastian Höglund (Måns Lindbäck) spel fyra mot fem, 1–3 (37.26) Christopher LIljewall (Sebastian Dyk, Jacob Spångberg).

Tredje perioden: 1–4 (46.51) Hugo Gustafsson, 1–5 (49.07) Christopher Liljewall (Nicolai Meyer, David Berg) 2–5 (54.02) Erik Borg (Mattias Beck).

Skott: 27–38 (11–12, 9–13, 7–13)

Utvisningar, Vita Hästen: 2x2. SSK: 3x2.

Domare: Pehr Claesson.

Publik: 2361.