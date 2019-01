SSK favoriter mot Pantern – tränaren varnar för motståndarna: "Luriga att möta"

Anmäl text- och faktafel

SSK möter IK Pantern på bortaplan under fredagen. Södertälje ligger fyra placeringar före dagens motståndare i tabellen. Trots det tror Ulf Lundberg, SSK:s tränare, att det inte blir någon lätt uppgift.

– Det kommer att bli en svår match. Pantern är luriga att möta, säger Lundberg.

– Det viktigaste för oss är ödmjukheten i vårt spel, så som vi slutförde matchen mot Oskarshamn. De första minuterna var inte bra, men under resten av matchen var vi starka. Vi krånglade inte till det.

Senast SSK mötte Pantern blev det förlust. Lundberg tycker att motståndarna gjorde en bra match då.

– Det är skickliga spelare, som är duktiga på att ta vad som ges. Jag minns från den matchen att vi var lite slarviga och gav bort en del. Då blir man hårt straffade mot alla lag, men jag tycker att Pantern sticker ut där. De har många spelare som har bra näsa för att vända på en kontring eller fånga upp lägen när det andra laget ger bort pucken.

Inför fredagens match får SSK gör en liten förändring i laguppställningen.

– Skadeläget är oförändrat. Ingen av dem som är skadade kommer vara tillbaka och spela. Stefan Johansson var inte med och tränade idag (torsdag). Han var krasslig. Men han kommer åka med oss och spela mot Pantern.

– Men vi har fortfarande väldigt mycket skador. Det är lätt att glömma bort efter en sådan match som vi hade mot Oskarshamn. Vi är glada att ha fått hit både David Berg och Marcus Karlström. De kom in här på juldagen med snabba ryck och har gjort det bra sen dess. De har inte bara kommit in i spelet bra, de har även kommit in i gruppen på ett bra sätt. Det är jätteviktigt.

– Sen så kommer Sebastian Bengtsson att gå in och spela på Bejmos plats. Bejmo fick ju sin "match penalty." Där får vi se hur lång avstängning det blir.

LÄS ÄVEN: Fick matchstraff efter fula tacklingen – SSK-spelaren anmäld till disciplinnämnden

Vad tyckte du om just den situationen där Bejmo fick matchstraff?

– Den är olycklig. Det finns absolut inget uppsåt att skada. Men det verkar ha gått bra för spelaren i Oskarshamn och det är det viktigaste i ett sånt läge.

LÄS ÄVEN: Svedberg: Intressant värvning, SSK – men vem tvingas lämna?

► Gilla Hockeypuls på Facebook ► Följ Hockeypuls på Twitter

Här finns dina lokala sportnyheter på sociala medier:

► Gilla LT-sporten på Facebook

► Följ LT-sporten på Twitter