Säsongen över för SSK – kollapsade i andra perioden i Karlskoga: ”Juniormisstag”

I slutändan spelade det ingen roll att Västervik och Karlskrona vann sina matcher. SSK gjorde inte sitt jobb – och gav sig själva inte chansen att utmana om den sista slutspelplatsen.

BIK Karlskoga tog ledningen i första perioden och efter SSK:s kvittering tidigt i andra, genom Ludwig Blomstrand, kom knocken. Tre raka mål för hemmalaget, två efter försvarsmissar och en i powerplay, sänkte SSK.

I tredje kom visserligen laget igen och skapade kontakt, men det räckte inte då resultaten på andra håll började klarna. SSK missar playoff och slutar nia i hockeyallsvenskan.

Matchens bästa spelare

1. Gustaf Franzén, BIK

En av isens bästa spelare i isens bästa formation. Förstafemman i Karlskoga plågade SSK hela matchen. Franzén hade gjort fler mål än ett om inte Sahlin storspelat under flera tunga sekvenser. Blir en attraktion i slutspelsserien som kommer att ge många tränare bryderier.

2. Henrik Lundberg, BIK

Lite ironiskt att målvakten som hjälpte till när SSK gick till slutspelsserien förra året stängde Södertäljes hopp den här säsongen. Var stabil matchen igenom – förutom på Blomstrands andra mål – och hade bra returkontroll. En kanonsäsong bakom sig.

3. Ludwig Blomstrand, SSK

En av SSK-spelarna som visade glöd och hjärta. Tog Ulf Lundbergs bänkning på bästa sätt och gick in som en murbräcka när han väl fick chansen. Inte oväntat bände han in två mål på ren vilja. Just Ludwig Blomstrand hade också ett frustande utbrott i andra periodpausen.

Matchens siffra

14.

Fler sekunder än så behövde inte BIK Karlskoga för att rycka och i praktiken stänga både matchen och SSK:s säsong i den andra perioden. Christopher Liljewalls markeringsmiss före Franzéns 2–1 var ett juniormisstag. SSK-center lämnade en helt öppen yta och spelare framför Alexander Sahlin.

Och direkt efteråt chockade backen Henrik Larsson SSK med 3–1. Så försvinner en slutspelschans.

29 hade också varit ett alternativ. Så många utvisningsminuter, inklusive ett matchstraff för boarding, hade Petter Hansson i sin sista match för säsongen.

Matchens hjärnsläpp

Vad hade gjorde Martin Janolhs i andra perioden? Efter en tekning mot Gustaf Franzén tryckte SSK-forwarden upp sin klubba i grenen på BIK-spelaren. Fult, osportsligt och oförsvarligt. På något sätt undvek Janolhs en utvisning modell större och kunde göra två assister i matchen. Men: bli inte förvånad om en avstängning kommer som ett brev på posten. Det vore välförtjänt.

Matchfakta: hockeyallsvenskan

BIK Karlskoga–SSK 4–3 (1–0, 3–1, 0–2)

Första perioden: 1–0 (14.25) Fredrik Forsberg (Henrik Larsson, Tor Immo) spel fem mot fyra.

Andra perioden: 1–1 (24.28) Ludwig Blomstrand (Martin Janolhs, Emil Bejmo), 2–1 (31.31) Gustaf Franzén (Gustaf Thorell, Tor Immo), 3–1 (31.45) Henrik Larsson (Gustaf Franzén, Gustaf Thorell), 4–1 (38.27) Alexander Anderberg (Dennis Fröland, Juliuz Persson) spel fem mot fyra.

Tredje perioden: 4–2 (42.51) Lucas Carlsson (Martin Janolhs, Christopher Liljewall), 4–3 (43.36) Ludwig Blomstrand (Emil Bejmo, Jacob Spångberg).

Skott: 30–31 (10–14, 14–8, 6–9)

Utvisningar, BIK: 3x2. SSK: 5x2, 1x5, 1x20.

Domare: Christoffer Holm.

Publik: 2480.

