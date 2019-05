Omtyckt och ifrågasatt – Elmsäter Svärd om tiden som SSK:s ordförande: "Kan inte vara älskad av alla"

När valberedningen i måndags presenterade sin ordförandekandidat var det för första gången på fyra år som Catharina Elmsäter Svärd inte stod i centrum.

Dagarna innan, efter LT-Sportens och Hockeypuls avslöjande, meddelade hon sin avgång.

I stället ser det ut att bli företagsledaren Christer Åberg som tar över ordförandeklubban kommande säsong – förutsatt att han godkänns av medlemmarna.

– Personer kommer och går, men föreningen består, säger Catharina Elmsäter Svärd efter presskonferensen.

Hon fortsätter att berätta om sitt beslut att lämna klubben:

– Jag känner mig väldigt glad över det arbete som har skett under tiden. Men det är tufft att hinna med, sen ska man orka vara bra på alla ställen också. Christer (Åberg) berättade under presskonferensen att han kommer att gå ner från att vara operativ – jag har snarare ökat upp mitt engagemang under de senaste åren.

– Nu har jag gjort fyra säsonger och jag tycker att vi har kommit en bra bit på vägen. Sen är det ju aldrig fel att stoppa in ny energi och nya tankar.

Catharina Elmsäter Svärd tillsattes som klubbens ordförande när SSK hade degraderats till Hockeyettan.

– När jag kom hit så fanns, i stort sett, inte organisationen. Ekonomin var väldigt svag, samtidigt fanns förväntningarna att A-laget skulle komma tillbaka till Hockeyallsvenskan så snabbt som möjligt.

– Dessutom behövdes ett omtag göras på hela ungdomssidan. Vi behövde bredda verksamheten och spegla den med hur Södertälje ser ut. Förutsättningarna har blivit bättre och bättre. Nu har vi byggt upp förutsättningarna för att nå de sportsliga framgångarna i och med att vi har en fungerande arena och en organisation.

Hur ser du på din egen prestation som ordförande de här åren?

– Det är lättare för andra att bedöma. Men det jag kan konstatera för egen del är att man inte kan sitta med armarna i kors. Det är otroligt mycket tid som läggs på kvällar och helger. Jag gör gärna det för jag tycker att föreningslivet i sig är kul och för att SSK engagerar både mig och andra. Men sen kan jag tycka det har varit lite olika under åren.

– Utmaningen har varit att utifrån det inre arbetet vara tydliga extern hur arbetet går och hur det fungerar. Men där var det väldigt tydligt hur vi ville skapa förutsättningar för SSK-tv. Vi har ett litet kansli, men vi har lagt fokus på att skapa information och kommunikation.

Du har hyllats på sociala medier, men har också kritiserats under din tid som ordförande. Hur har det påverkat dig?

– Du kan inte vara älskad av alla – då gör du inget bra jobb. Jag har trott på den här idén. Vi har trott på den här idén tillsammans. Jag har också sett att det gör skillnad. I längden är jag övertygad om att resultaten kommer att tala för sig självt.

– Sen kommer det alltid finnas någon som vill något annat. Det är väl snarare utmaningen när man kliver in rollen som ordförande: du måste tåla lite skit här och var – men det kan å andra sidan trigga mig. Dessutom behöver inte all kritik uppfattas som dåligt, utan det kan vara en ögonöppnare också, säger Catharina Elmsäter Svärd.