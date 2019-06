Micke Samuelsson tillbaka i SSK – berättar om beslutet och klubbhjärtat: "Jag är bara ärlig när jag säger så"

SSK-fansen har skrikit efter sportslig kompetens i styrelsen under flera års tid.

Nu fick de äntligen som de ville.

I tisdags röstade medlemmarna enhälligt ja till SSK:s nya styrelse. Som ny ledamot valdes förre NHL-proffset, Stanley Cup-vinnaren och OS-guldmedaljören Mikael Samuelsson in.

– Valberedningen kontaktade mig redan för ett och ett halvt år sedan, men då tackade jag nej. Jag ville se vilka individer som skulle sitta i styrelsen innan ett definitivt ja, säger Mikael Samuelsson efter årsmötet.

Men det var inget beslut han fattade utan eftertanke:

– Jag velade länge. Nästan varannan dag – ska jag göra det och vad kommer det att innebära? Det återstår att se – men jag tror att jag vet. Det kommer att bli väldigt mycket jobb, men jag tycker om utmaningar – det här är en utmaning – så det ska bli intressant.

Vad fick dig slutligen att fatta beslutet att tacka ja till valberedningens erbjudande?

– Det var många olika aspekter. Utmaningen är en aspekt och att det passar bra in i mitt liv en annan. Men sen tycker jag om, utan att känna dem utan och innan, konstellationen som har blivit i styrelsen. Allt börjar därifrån. Utan att klandra någon så ska det gå att få in mer resurser av det hjärta och engagemang som alla pratar om. Jag tror att man måste låta folk göra sig hörda och sedda, samla in information och sedan får styrelsen ta vissa beslut.

Vad kommer du att uträtta i SSK?

– Steg ett är att bilda sig en uppfattning om vad som händer innanför dörrarna av Scaniarinken, det kommer ta tid. Men sen så har jag börjat arbetet med det sportsliga – vilket jag känner mig mest hemma på. Jag kommer att prata med coacher, vara ett bollplank och ge feedback. Siffror och sådana bitar kan jag hyfsat, men det är många som slår mig på fingrarna, så det kommer jag att putta lite åt sidan.

– Att försöka få rätt folk på rätt plats och få ut så mycket som möjligt av dem – alla de här bitarna låter ju väldigt bra. Men det ska förhoppningsvis inte bara sägas och stå som ord på ett papper. Mitt motto är att bli lite bättre varje dag.

Han fortsätter:

– Jag gillar egentligen inte om när man sätter upp en massa mål som att man ska komma topp fyra eller att vi ska nå SHL om två år. Visst, målbilder är bra. Men jag jag tycker att det har varit väldigt höga förväntningar sedan jag flyttade hem för fyra-fem år sedan.

– Självklart hör spelarna det som sägs och tongångarna runt omkring. Men man måste förstå var man är, vad det är för trupp och vara ödmjuk inför uppgiften. Det kanske inte fungerar de fem första matcherna – men runt jul så kanske det börjar sitta bättre? Jag spelar hellre bra ishockey från februari till april än från oktober till december.

Det har gått nästan femton år sedan Mikael Samuelsson var en del av SSK. Under säsongen 2004/05 gjorde han comeback i Södertälje, men valde sedan att avsluta karriären i Djurgården tio år senare.

– När jag var yngre hade jag ett jättestort SSK-hjärta. Min bästa present genom barndomen var en SSK-tröja med kringlor som jag fick av min svärmor. Jag kommer ihåg att jag tänkte "Wow, vilken present". Självklart var SSK-hjärtat lika stort när jag kom hit och fick spela, när Mats Hallin gav mig chansen att spela bland de stora killarna. Men det avtrubbades lite grann i takt med att jag var i USA. Klubbkänslan blev mindre hos många killar när hockeyvärlden förändrades och man bytte klubbar till höger och vänster.

– Nu är jag bara ärlig när jag säger så: jag var i min bubbla, försökte göra så bra som möjligt på min plats, och därav sjönk det. Det var aldrig meningen, men det blev bara så. Jag glömde aldrig var jag kom i från, men andra klubbar betydde mer för mig en stund. När jag kom hem så hade vissa supportrar, med all respekt, lite problem med att jag valde att spela i en annan klubb än SSK. Men jag ville spela så högt som möjligt och med Jocke Eriksson. Det var jätteviktigt för mig, jag kan förstå att det skar sig lite – men för mig skar det sig aldrig.

Men klubbhjärtat skulle börja slå allt starkare i takt med hemkomsten till Sverige.

– Eftersom jag jobbar med hockey och har sett en del SSK-matcher, så har det vuxit mer och mer. Jag ser vilket engagemang och hjärta som finns runt omkring – och jag har också dragits med i det där. Sedan ett år tillbaka så har jag inte tyckt att SSK har kommit upp till sin fulla potential – och det är det jag försöker sätta mig in i nu.

Tidigare SSK-spelare och profiler tenderar att tala illa om klubben. Hur tror du att man kan komma runt det?

– Någonstans känns det som att de, eller vi eftersom jag också är en tidigare spelare, har ett SSK-hjärta. Om man inte släpps in så blir man ju frustrerad. Det spelar ingen roll om du är spelare eller supporter. Tidningarna, som jag tycker gör ett bra jobb, gör så att dessa röster hörs.

– Men jag tror inte att det bara är tidigare spelare som känt sig frustrerade. Det är annat folk också. Nu är det mitt jobb att ta reda på varför det är så. Det är inte det lättaste. Alla kommer inte hålla med en i alla beslut. Med de erfarenheter jag har samlat på mig ute i världen så har jag sett ett par riktigt bra organisationer, hur man bygger, hur man tänker och pratar till vandra, säger Samuelsson.