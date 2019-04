LISTA: SSK jagar en ny målvakt – här är tio lediga namn som kan stötta Sahlin

Anmäl text- och faktafel

Hockeypuls kunde på måndagen avslöja att Emil Kruse, vars kontrakt med Rögle gått ut, är på SSK:s önskelista. Klubben har enligt uppgift gett sig in i budgivningen för att säkra målvaktens signatur.

Han är en av många lediga målvakter efter säsongen. Hockeypuls har ringat in tio möjliga alternativ för SSK. Alla målvakter på listan var listade med utgående kontrakt enligt Eliteprospects under måndagen.

1. Emil Kruse, Västervik/Rögle.

Vill SSK verkligen utmana Alexander Sahlin? Då är Kruse en klassmålvakt att gå efter. 24-åringen skulle till och med kunna vara vassare än Sahlin. Så en värvning av Västerviksstjärnan är kanske en signal om att SSK trots allt inte är helt trygga med ”bara” Sahlin som tydligt förstaval. Eller så är det Ulf Lundbergs filosofi. Han verkar helst vilja att målvakterna spelar om det. Att låta dem vinna nästa start, så att säga. Emil Kruse gjorde en supersäsong för Västervik. 92,2 i räddningsprocent över 46 matcher. Men vill han tacka ja till en så här tajt konkurrenssituation? I Västerås är det, exempelvis, mer öppet mål.

2. Andreas Ljunggren, Tingsryd.

Den senaste säsongen var Andreas Ljunggren reservmålvakt bakom förstavalet Tex Williamsson. Vill han ha en liknande roll i SSK? Då kan han vara ett alternativ för SSK. Ljunggren blir 24 år i sommar och har två hela säsonger bakom sig i hockeyallsvenskan. 91,1 procent, karriärens högsta säsongsnotering, på 22 matcher i år.

3. Linus Lundin, Modo.

Spelade Linus Lundin in sig på den hockeyallsvenska målvaktsmarknaden igen uppe i Örnsköldsvik? Det känns väl så. 26-åringen fick lämna AIK efter förra säsongen och inledde i Österrike, men återvände och spelade bra för Modo. Lundin hade 91,5 i räddningsprocent på 19 matcher. En målvakt med bra storlek i kassen.

4. Marcus Hellgren, Vita Hästen.

190 centimeter långe Marcus Hellgren visade att han är för bra för hockeyettan i Borlänge, där han avslutade med två riktigt fina säsonger. Nej, han har inte nått samma nivåer i hockeyallsvenskan. Men beror det på laget framför honom? Hellgren hade trots allt 91,6 i räddningsprocent på 20 matcher för hockeyallsvenskans sämsta lag.

5. Henrik Edström, Borlänge.

Fynda målvakter i division 1? Varför inte. De senaste åren har flera målvakter tagit steget från hockeyettan till att bli toppspelare i hockeyallsvenskan.

Så varför inte börja med att kika i Borlänge. 24-årige Henrik Edström gjorde en mycket stark grundserie med bara 1,8 insläppta mål per match och 93,2 i räddningsprocent. Dessutom övertygade han i Kiruna, i synnerhet de två sista säsongerna, innan flytten till Dalarna. Fyller 25 år i sommar – redo för nästa steg?

6. Isak Mantler, Lindlöven.

Unge Isak Mantler finns redan på Örebros radar. SHL-klubben lånade in honom som reserv under säsongen. Men Örebro behövde inte någon extensiv scouting för att hitta Mantler. Han kom ju fram i deras juniorled. Däremot fick Mantler ta ett jobb i division 1-klubben Lindlöven efter sitt sista juniorår. Och han har imponerat. Hans räddningsprocent på 93,5 var näst bäst i hela hockeyettan.

7. Oliver Dackell, Örnsköldsviks HF.

Ett namn som förpliktigar. Oliver är förstås son till Brynäslegendaren och nuvarande sportchefen Andreas Dackell. Men desto mer spännande är skolan han kommer ifrån. Brynäs har en tradition av att ta fram skickliga målvakter. Alexander Sahlin är ett exempel. Dackell är 20 år, en lite mindre målvakt med sina 181 centimeter och har en fin division 1-säsong bakom sig med 92,3 i räddningsprocent. Hann dessutom med ett kort lån till Modo och hockeyallsvenskt spel i två matcher.

8. Emil Jidskog, Herlev.

Vill SSK ha en reserv som bevisat att han håller i hockeyallsvenskan, men som behöver studsa tillbaka i karriären – då kan man titta på Jidskog. 28-åringen spelade för två danska klubbar den här säsongen. Vill den reslige målvakten tillbaka till Sverige? I både BIK Karlskoga och i Vita Hästen visade han sig vara en stabil tvåa i kassen. Jidskog vann 12 av 19 matcher från start i BIK säsongen 2017/18. En sådan värvning skulle göra Alexander Sahlin till tydlig etta från starten av säsongen.

9. Pontus Eltonius, Huddinge.

Är det här nästa genombrottsmålvakt från hockeyettan? 21-åringen har fått en suverän utbildning i Frölunda, BIK Karlskoga och Växjös juniorlag. Under sin första seniorsäsong noterade Eltonius snygga siffror i Huddinge. Visst, han stod inte majoriteten utan delade starterna med Daniel Fahlström. Men 93,2 i räddningsprocent och under två insläppta mål per match kräver stabilitet. Nackdelen? Fahlström var valet i sex av nio matcher under kvalspelet och dominerade. Fast Fahlström är också utan kontrakt. Så SSK kan ta en titt på båda.

10. Adam Wolf, J20-laget

Om SSK bestämmer sig för att inte leta externt? Då kanske tjeckiske Adam Wolf är ett alternativ. Wolf är en sistaårsjunior som klubben värvade från Sparta Prag – och som kom till SSK med ungdomslandslagsmeriter. Bakom sig har han en säsong i SSK där han var förstavalet för Anders Hultin i J20. Räddningsprocenten på 89,8 övertygar inte värst – men om SSK gillar potentialen kan Wolf vara valet. Det är längesedan en J20-målvakt fick förtroendet att spela A-lagshockey i SSK. Inte en enda målvakt har etablerat sig sedan Jhonas Enroth. Och han kom inte fram igår.